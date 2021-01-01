فيديو .. حشود تطالب ماكرون بالرحيل في وهران الجزائرية

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صورة الخبر: ماكرون
ماكرون

أظهرت مقاطع فيديو حشودا من الجزائريين وسط تعالي صيحات الاستهجان أثناء تجوال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع وهران ثاني أكبر المدن الجزائرية، مطالبة إياه بالرحيل.

واندلعت الاحتجاجات في وهران شمال غرب الجزائر، خلال زيارة ماكرون للجزائر رفضا لهذه الزيارة، واستذكر المحتجون 132 سنة من الاستعمار الفرنسي للبلاد.

وزار الرئيس الفرنسي الجزائر لمدة 3 أيام بدأت يوم الخميس الماضي، بحث خلالها مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ومسؤولين آخرين ملفات عدة في مقدمتها الشراكة والذاكرة والتعاون الأمني.

وكان تلفزيون "النهار" الجزائري نشر لقطات مصورة أظهرت اكتظاظا كبيرا حول موكب الرئيس الفرنسي ماكرون في وهران لاستقباله، لكن اتضح أن المحتشدين هتفوا بالعبارة المشهورة "1.2.3 فيفا لالجيري"، أي تحيا الجزائر، ,هتافات تطالب ماكرون بالرحيل.

https://t.me/rt_russian/125315

المصدر: RT، النهار أون لاين

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