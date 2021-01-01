سورة الواقعة .. هل تجلب الأرزاق خلال 14 يوما؟



سورة الواقعة سورة الواقعة

سر سورة الواقعة 7 مرات ، لعله من الأمور التي تخفى عن الكثيرين، فصحيح أن سورة الواقعة من السور القصيرة المعروفة، إلا أنه مازال هناك من يجهلون سر سورة الواقعة 7 مرات والذي قد يكون بوابة الفرج والنعيم في الدنيا والآخرة، لأن القرآن الكريم يعد أفضل الدعاء والذكر، ولا تتعدى معلوماتهم عنها تلك المتوفرة بفهرس المصحف من حيث عدد آياتها وبأي جزء ورقم الصفحة ورقم السورة نفسها ، فلو عرفواسر قراءة سورة الواقعة 7 مرات ، لما تركوها يومًا ولا ليلة، ولأن أفضل الذكر والدعاء يكون قراءة القرآن، فإن هذا يشير إلى أهمية معرفة سر قراءة سورة الواقعة 7 مرات الذي يفتح لك أبواب الخير .



سر سورة الواقعة 7 مرات

سر سورة الواقعة 7 مرات في تيسر الحال وتفرج الهموم وتمحي الكروب ويشعر الإنسان بالفرح والسرور والراحة والهدوء بعدها، ورد عن أهل العلم أن قراءة سورة الواقعة، بعدد معين من المرات لجلب الرزق، ما هي إلا مجرد شائعات، لا أصل له في السنة النبوية الصحيحة، كما أن ترتب أمر ما على عبادة ما لا يثبت إلا بوحي من كتاب أو سنة وإلا كان بدعة.



سر قراءة سورة الواقعة 7 مرات ، وحسب ما توصل له علماء الدين لا يوجد شيء يفيد بقراءة سورة الواقعة 7 مرات لجلب الرزق، أو الزواج أو الحمل أو غيرها من الأمور.

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