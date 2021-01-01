أفضل تصميمات الشنط فى 2022 اختر المناسب لابنك

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أفضل تصميمات الشنط


تعتبر الحقيبة المدرسية من أهم الأدوات التي يمكن تحضيرها قبل بدء العام الدراسي، وقبل اختيار الشنط لابد من مراعاة الوزن، لذا يفضل أن يكون وزن الشنطة 15% من وزن جسم الشخص الذي يحملها، ويفضل عند اختيار الشنطة أن تكون مناسبة ومريحة وجذابة لطفلك، لذا نتناول خلال السطور التالية طرق وأشكال لاختيار الحقيبة المناسبة لطفلك وفقًا لموقع brightside

حقيبة ظهر متحولة
من الممكن أن تختاري حقيبة الظهر التي يمكن أن تتحول بسهولة إلى حقيبة عادية ومناسبة لوضع لاب توب، فهناك حقائب يوجد بها قسم رئيسي كبير يتم سحبه مع غلاف داخلي مبطن للكمبيوتر المحمول وجيبين داخليين إضافيين، جيبان خارجيان مائلان وجيب خارجي آمن بسحاب يساعدان في تأمين الهاتف الخلوي أو المفاتيح، من الممكن أن تصلح هذه الحقيبة لأكثر من استخدام .

حقيبة ظهر مع قفل ومنفذ شحن
حقيبة ظهر متينة وعملية بتصنيف ممتاز،تتمتع بتصميم أنيق،وأيضًا تمتلك القدرة على شحن الهاتف، تعتبر من أكثر المميزات التي تساعد الطفل، وايضًا بها قفل متين.

حقيبة ظهر عملية وخفيفة
تم تصميم حقائب الظهر الصغيرة، خصيصًا لطلاب المدارس الابتدائية، لأنها صغيرة لكنها تؤدي الوظائف الرئيسية مثل حمل صندوق الغداء والكتب والأدوات.


حقيبة ظهر مدرسية مع مكان للابتوب
تمتاز هذه الحقيبة بالعديد من المميزات لأمتلاكها تصميم جيد التهوية، حمالات كتف مبطنة، مكان للشاحن وجهاز اللاب توب،وأيضًا يمكنكِ توصيل بطارية خارجية بالداخل وشحن هاتفكِ بسهولة أثناء التنقل باستخدام منفذ USB

المصدر: موقع brightside

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