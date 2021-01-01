آلية الصرف .. حجم زيادة الدعم على بطاقات التموين

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بطاقات التموين


قال المهندس عبد المنعم خليل أحمد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحكومة ستبدأ تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لدعم ملايين المصريين أول سبتمبر، مضيفا لدينا 23 مليون بطاقة تموينية مستفيد منها 64 مليون مواطن، وسيحصل على هذا الدعم 8.6 مليون بطاقة ما يعنى استفادة 37 مليون مواطن.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن المستفيد من هذا الدعم كل اللى مرتبه أقل من 2700 جنية وكذلك من يتقاضى معاش أقل من 2500 جنية، المرأة المعيلة، والعمالة الغير منتظمة، وذوى الاحتياجات الخاصة، والأكثر احتياجا وفقا لقاعدة البيانات ولدينا دراسات لكل المواطنين.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سيتم صرف الدعم على بطاقات التموين، الذى قامت الدولة بتحديده، والذى سيستفيد منه عدد كبير من المواطنين يصل لـ 36 مليون أسرة، وطلبنا ربط الموبايل ببطاقة التموين لإرسال رسائل للمواطنين بقيمة الدعم الذى نرسله له.

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هناك 5 سلع جديدة سيتم إضافتها على بطاقات التموين، وبجانب الدعم الذى تم تحديده من 100 لـ 300 جنيه، وآلية الصرف البطاقة المدرج بها 4 أفراد كان الدعم لهم 200 جنيه ستصبح 300 جنيه.

المصدر: youm7

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