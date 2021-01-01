حجازى: إعلان طرق التقييم والامتحان لطلاب الثانوية قبل بدء العام



الدكتور رضا حجازى الدكتور رضا حجازى





قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجان الثانوية العامة التى شهدت شغب وغش هذا العام بامتحانات الثانوية العامة لن تعقد فيها لجان ثانوية عامة مرة أخرى، ولكن سيتم مراعاة المدة المسافات بأن تكون اللجان البديلة داخل المركز نفسه، لافتا إلى أن هناك تحويلات مكوكية للطلاب إلى لجان بعينها، ولن تقبل تحويلات إلا بموافقة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة برئاسة خالد عبد الحكم.



وأوضح حجازى، فى تصريحات صحفية ، أنه سيتم تشكيل لجنة لتقييم التقويم فى الثانوى العام من خلال لجنة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن اللجنة ستبحث شكل الأسئلة، متابعا: لم يتم إلغاء الامتحانات الاختيار من متعدد ولكن سيتم تطعيمها بأسئلة مقالية، مشيرا إلى أن التابلت مهم جدا، وسيتم توظيفه فى اختبارات قصيرة على فترات زمنية متفاوتة لا توجد لها درجات لتعريف الطالب أن كان يسير على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن نظام التقييم رائع وسيتم الإبقاء على الأسئلة التى تقيس الفهم والتحليل والتطبيق وأى شىء حدثت بشكل جيد سيتم الاستكمال عليها.

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ولفت وزير التربية والتعليم، إلى إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كراسات الإجابة لامتحانات الثانوية العامة دور ثان، كما أن الوزارة ستعمل على إتاحة نماذج الإجابات والأسئلة للطلاب المتظلمين، متابعا: الدنيا أصبحت منورة لدينا، كما أن التصحيح الإلكترونى مستمر فى الكنترولات للدور الثانى للثانوية العامة بدلا من التصحيح المركزى، وهذا سيوفر للوزارة موارد كبيرة، مشيرا إلى أن التصحيح الإلكترونى يسير بشكل جيد جدا، كما أنه تم اكتشاف ملاحظات فى أسئلة امتحان الدور الثانى قيل تصحيح الامتحانات وسيتم أخذها فى الاعتبار أثناء التصحيح الإلكترونى، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب المعلمين على تصميم فنيات وضع الامتحانات.وبشأن تظلمات الثانوية العامة، قال الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة مع حصول كل طالب على حقه ولكن نرفض المزايدة على الوزارة، فعلى سبيل المثال، "طالبة كانت نتيجتها محجوبة وادعت حصولها على صفر وبعد رفع الحجب عنها حصلت على درجة"، وسيتم إعلان كافة التفاصيل بكل شفافية.وأوضح حجازى، أنه سيستعين بمتحدث إعلامى للوزارة وسنعلن اسمه قريبا جدا، قائلا: "لن أدلى بأى تصريحات على فيس بوك، وسيتم وضع كل قراراتى على الصفحة الرسمية للوزارة فقط"، لافتا إلى أنه سيقف على مسافة واحدة بين جميع صحفيى الوزارة.وقال حجازى، أن الوزارة تعد الآن قانونا لرخصة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التدريس، وسيتم طلبها فى أى مسابقة تعيين بالتربية والتعليم، مشيرا إلى أن رخصة مزاولة المهنة تختلف عن شهادة الصلاحية، مؤكدًا أنه سيكون هناك مرحلة انتقالية قبل إصدار القانون، متابعا: سيتم إشراك المعلمين فى التطوير وسوف نجرى لقاءات معهم لخلق كتلة تدير التغيير والتطوير فى الميدان.وأكد حجازى أن التعليم الفنى فى أى دولة هو قاطرة التقدم، موضحا أن الوزارة بدأت فى تطبيق الجدارات مع إشراك أصحاب الصناعات فى عملية تقييم الطلاب، والوزارة تسير فى نظام الجدارات والتى تؤهل لسوق العمل، موضحا أن الطلب من أولياء الأمور على مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر من مدارس التعليم العام، وأن التطوير يتم من خلال قيادات الوزارة، ولن يتم الاستعانة بأى بديل من الخارج طالما أن العنصر الذى سيقوم بالمهمة موجود داخل الوزارة ومديرياتها، ولن يتم إقصاء أحد، كما أن الإصلاح الإدارى جزء مهم جدا سيتم العمل عليه مع وضع آليات وضوابط للعمل ووصف وظيفى للقيادات.وشدد وزير التربية والتعليم، على أن الاستثمار فى الموهوبين والمبدعين إضافة كبيرة للدولة، ولدينا 25 مليون طالب سيتم اكتشاف الموهوبين والمبدعين فيهم فى جميع المجالات بالتنسيق مع الجهات والوزارات الأخرى، منها الشباب والرياضة، فعلى سبيل المثال لو عملنا يوم رياضى فى المدرسة، سيتم اكتشاف الموهوبين رياضيا، لافتا إلى أنه سيتم إشراك المجتمع المدنى.وأوضح أن قضية محو الأمية مهمة جدا وهناك درجة كبيرة بين الانجاب والتعليم، لأن قضية الإنجاب تحتاج إلى وعى كبير، مشيرا إلى أن مناهج الصف الخامس الابتدائى أوشك على الانتهاء ولا يعنى تخفيف المناهج أن الوزارة معترضة عليه، بل لابد وأن يواكب المنهج الخطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، مشددا على أنه لا عودة للوراء تتعلق بالتطوير ولا بد من خلق قناعات لدى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التجارب الناجحة لا بد من التوسع فيها لصالح الطلاب، متابعا: التركيز على بناء الشخصية فى الصفوف الأولى تحظى بأولوية كبيرة لدى الوزارة، قائلا: لا يصح أن يتم تصعيد تلميذ إلى الصف الرابع الابتدائى وهو لا يستطيع القراءة والكتابة، موضحا أن الرئاسة كلفتنا باكتشاف الموهوبين والمبدعين.وقال حجازى، إنه يترأس صندوق الزمالة للمعلمين، ولن يكون هناك تطوير إلا بتحسين أداء المعلمين مهنيا، مشددا على أن طلاب الثانوى العام لن يبدأوا العام الدراسى الجديد إلا إذا كان كل ما يتعلق بالتقييم والامتحانات معلن وواضح بشكل صريح، مؤكدًا أنه يعمل باستراتيجيتين، الأولى قصيرة المدى وتشمل مجموعة من القرارات ورؤية أخرى بعيدة المدى مهمة جدا سيتم إعلانها فى وقتها.وكشف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم مناقشة مقترحات لتفعيل مجموعات التقوية بالمدارس وحضور الطلاب للمدرسة وآليات تطبيقه ومشكلات التعريب فى المدارس الرسمية للغات، موضحا أن هناك مشروعا كبيرا يتم عمله وهو مشروع مدارس مصر الذكية، مزودة بشبكات إنترنت، وهى مدارس لغات وأول نموذج لها فى محافظة السويس، كما أن الوزارة لديها المدارس الرسمية الدولية، وهى مدارس تمنع الاحتكاك، حيث تمنح الطالب شهادات دولية بمصروفات معقولة.وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا بد وأن يعرف الطفل قدراته، والحصول على مؤهل بدون قدرات معينة متميزة لن يستطيع الحصول على فرصة عمل، مشيرا إلى أن نظام التقييم فى الثانوية لا بد وأن يتم تطويره بشكل كبير مع المعلمين، مشددا على أنه تم التكليف بإعداد حقيبة تدريبية على التقييم فى المرحلة الثانوية للمعلمين، لأن المعلم لا بد وأن يكون لديه خبرة فى إعداد أسئلة التقييم، وأن يتمكنوا من صياغة مفردات التقييم والأسئلة.وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لا بد من وجود كوادر تفهم التقييم الجديد، موضحا أن الوزارة بصدد تفعيل إدارة المتابعة بشكل كبير لتعمل بشكل صارم وقوى جدا، متابعا: أنا أكتر واحد هنزل متابعة ميدانية