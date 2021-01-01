فبل لقاء إيسترن كومباني .. فيريرا لشباب الزمالك: لا أقبل بالاستهتار



فيريرا فيريرا



خاض لاعبو الزمالك، تدريباتهم الجماعية مساء اليوم السبت، تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، وذلك بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري المصري الممتاز.



وشهد المران، جلسة لفيريرا مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون، ووجه البرتغالي رسالة للجميع قال خلالها "على الجميع التركيز، لا أقبل بالاستهتار، يجب بذل أقصى جهد لديكم وإثبات أنفسكم في المباراة المقبلة".



وأضاف: "أنا أثق في كل لاعب وأنتم مستقبل النادي، وأنتظر منكم أفضل ما لديكم في لقاء إيسترن كومباني المقبل".

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كما قرر فيريرا، مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين، حيث جاء مران حراس المرمي بمشاركة، محمد نديم والسيد عطية مواليد 2001، محمود الشناوي 2004 وأحمد جمال 2006.كما شارك أحمد رفاعي، عبد الرحمن على، محي جمعة، علي ياسر، أحمد عبد الرحيم ايشو، محمد كمال "أوماجا"، ماجد هاني، كريم عبدون مواليد 2003، وحسام أشرف، رضا محمد، كريم محمد عبدالخالق، أدهم الخواجة، حاتم سكر مواليد 2001، ومحمد خضري 2002، أحمد زكي 1999، محمد حمدي 2000.ويستعد الزمالك لمباراة إيسترن كومباني، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.