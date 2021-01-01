فبل لقاء إيسترن كومباني .. فيريرا لشباب الزمالك: لا أقبل بالاستهتار

خاض لاعبو الزمالك، تدريباتهم الجماعية مساء اليوم السبت، تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، وذلك بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري المصري الممتاز.
وشهد المران، جلسة لفيريرا مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون، ووجه البرتغالي رسالة للجميع قال خلالها "على الجميع التركيز، لا أقبل بالاستهتار، يجب بذل أقصى جهد لديكم وإثبات أنفسكم في المباراة المقبلة".
وأضاف: "أنا أثق في كل لاعب وأنتم مستقبل النادي، وأنتظر منكم أفضل ما لديكم في لقاء إيسترن كومباني المقبل".
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