مشاكل صحية .. تعطل مفاوضات انتقال مشاريبوف للأهلي



مشاريبوف مشاريبوف



شهدت صفقة انتقال جلال الدين ماشاريبوف نجم النصر السعودي للأهلي المصري تعثرا في الساعات الأخيرة.



وقال مصدر بالأهلى لـ"كووورة": "المفاوضات لا تسير بنفس القوة مثلما كان متوقعا بسبب ظهور بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها اللاعب بعد توقيع الفحوصات الطبية عليه".



وأشار المصدر إلى أن الأهلي يدرس التراجع عن الصفقة والبحث عن بدائل أخرى في الفترة المقبلة، لكن لم يحسم القرار بشكل نهائي حتى اللحظة بشأن جلال الدين ماشاريبوف.

قد يعجبك أيضا...

وكان الأهلي قريبا من إتمام الصفقة والحصول على خدمات جلال الدين ماشاريبوف البالغ من العمر 28 عاما، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.ولعب ماشا مع النصر 29 مباراة بالدوري ودوري أبطال آسيا، ساهم خلالها في 9 أهداف مسجلا 4 في الدوري والآسيوية، وصنع 5 في بطولة الدوري.