مشاكل صحية .. تعطل مفاوضات انتقال مشاريبوف للأهلي

شهدت صفقة انتقال جلال الدين ماشاريبوف نجم النصر السعودي للأهلي المصري تعثرا في الساعات الأخيرة.
وقال مصدر بالأهلى لـ"كووورة": "المفاوضات لا تسير بنفس القوة مثلما كان متوقعا بسبب ظهور بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها اللاعب بعد توقيع الفحوصات الطبية عليه".
وأشار المصدر إلى أن الأهلي يدرس التراجع عن الصفقة والبحث عن بدائل أخرى في الفترة المقبلة، لكن لم يحسم القرار بشكل نهائي حتى اللحظة بشأن جلال الدين ماشاريبوف.
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