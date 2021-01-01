في مذكراته .. كوشنر يتحدث عن مكالمة من السيسي

في مذكراته بعنوان "breaking History"، تحدث جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن مكالمة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
وقال جاريد كوشنر في مذكراته: "أخبرني ديرمر أنه وفي مقر الأمم المتحدة، كانت عدة دول بقيادة مصر، تستعد لتقديم قرار للتنديد بالمطالبات القضائية الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها بلا شرعية قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي، كان ديرمر يسمع أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تعتزم الامتناع عن التصويت..إذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فسيكون ذلك تخليا غير مسبوق عن إسرائيل، كما أنه سيهدد جهودنا المستقبلية لتحقيق السلام من خلال إمالة المفاوضات تجاه الفلسطينيين وثنيهم عن التفاوض مباشرة مع الإسرائيليين".
وأضاف كوشنر: "رن هاتفي مرة أخرى. كان مايك بنس.. سمع بنس شائعات مماثلة عن القرار، بعد إنهاء المكالمة، اتصلت بدينيس ماكدونو، الذي أعطاني رقمه عندما زرنا البيت الأبيض وأخبرني بالتواصل إذا كنت بحاجة إلى أي شيء، قال إنه ليس لديه علم بالقرار، لكنه سيطلعني على آخر المستجدات..كان هذا آخر ما سمعته منه..غير متأكد مما ستفعله إدارة أوباما، اعتقدت أنه من المهم أن يوضح ترامب أنه يعارض القرار".
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