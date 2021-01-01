أفضل 5 ألعاب متعددة اللاعبين بمشاركة أصدقائك



Fortnite Fortnite

تدعم معظم ألعاب الإنترنت في الوقت الحالي طريقة اللعب الجماعي، لزيادة التشويق والإثارة والمنافسة بين اللاعبين، سواء كنت في المنزل أو أثناء العطلة، يمكنك الانضمام إلى أصدقائك وأحبابك ولعب ألعابك المفضلة مباشرة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، وتوجد الآلاف من الألعاب الجديدة المتاحة عبر الإنترنت والتي يمكنك الاستمتاع بها مع أصدقائك في الوقت الفعلي.



وفي الوقت الحالي، أصبح من السهل ممارسة الألعاب التي تسمح للأصدقاء بلعب نفس اللعبة على أجهزة مختلفة وفي مواقع مختلفة، مع وجود عدد كبير من أفضل الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت على متجرى آب ستور وجوجل بلاي، ولكن تكمن المشكلة في معرفة كيفية التعرف على الخيار الأنسب من بين مجموعة متنوعة من الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، إليك فيما قائمة بأبرز هذه الألعاب.



أفضل 5 ألعاب متعددة اللاعبين على الإنترنت

في هذه المقالة، قمنا بتجميع قائمة من الألعاب عبر الإنترنت التي يمكنك لعبها والاستمتاع بها مع أصدقائك على جهاز الكمبيوتر أو PlayStation أو Xbox أو الهاتف الذكي، لتجربتها ومشاركتها مع أصدقائك للعب معا.

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1. لعبة Valorant:تأتي لعبة Valorant، في صدارة قائمة أفضل الألعاب عبر الإنترنت،حيث يمكنك أن تلعبها مع الأصدقاء، تم إصدارها في عام 2020، وهي لعبة مجانية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت متاحة حاليا فقط لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، هي لعبة تصويب مثيرة يمكنك لعبها في فريق 5 ضد 5 تتضمن استراتيجيات مناسبة وطريقة لعب جماعي مميزة، ينضم اللاعبون إلى الفريق المهاجم أو المدافع وكل فريق لديه خمسة لاعبين يتحكمون بمجموعة من الشخصيات التي تأتي من عدد كبير من البلدان والثقافات حول العالم.2. لعبة PUBG: Battlegrounds:تعد PUBG: Battlegrounds واحدة من أشهر الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت على الإطلاق، وهي لعبة شائعة الاستخدام بشكل أساسي، بين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، حيث تهبط أنت وفريقك المكون من ثلاثة أصدقاء و 96 لاعبا آخر على جزيرة افتراضية دون أي حياز، للبحث عن العتاد والأسلحة التي ستساعدك على محاربة أعدائك والبقاء على قيد الحياة ليصبح فريقك هو الفائز، اللعبة متاحة للتحميل مجانا سواء كان ذلك على الكمبيوتر الشخصي أو في قطاع الألعاب المحمولة على أندرويد وiOS.3. لعبة Apex Legends:هي لعبة معركة ملكية سريعة الخطى يمكنك لعبها مع ما يصل إلى صديقين في وقت واحد، إنه مشابه للعبة Valorant ولها العديد من الشخصيات المسماة Legends، الذين لديهم قدرات فريدة خاصة بهم، يمكن للاعبين الاختيار من قائمة الأساطير المتزايدة باستمرار والهبوط على خريطة شاسعة مع مئات اللاعبين الآخرين وأخر شخص يظل واقفًا هو الفائز، تتوفر لعبة Apex Legends للعب مجانا عبر منصات متعددة، وهي تعد أيضا واحدة من أكثر الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت شيوعًا في قطاع ألعاب الهاتف المحمول في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.4. لعبة Fortnite:تعتبر لعبة فورتنايت Fortnite واحدة من ألقاب OG battle royale التي أحبها اللاعبون في جميع أنحاء العالم، إنه مشابه للعبة PUBG، يمكنك التعاون مع ثلاثة من أصدقائك والقفز في ساحة المعركة لبعض المعارك النارية التي لا مثيل لها، يمكنك أنت وأصدقاؤك اللعب والمنافسة لتدمير أي شيء تراه في العالم الافتراضي باللعبة، وجمع كل المواد مثل الخشب والفولاذ والخرسانة لحماية فريك عندما تتعرض للهجوم، حيث يمكنك استخدام المواد التي تم جمعها لبناء الأغطية والهياكل الخاصة بك مع النوافذ والأبواب.5. لعبة Among Us:هي لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت بسيطة ولكنها مثيرة للاهتمام حقًا ويمكن لعبها من قبل 4-15 لاعبا، تتشابه كثيرا مع ألعاب Werewolf و Town of Salem، تجري أحداث هذه اللعبة الإستراتيجية متعددة اللاعبين على سفينة فضاء، المهمة الاساسية أكمال المهام المختلفة حول السفينة، تأكد من إكمال مهامك أثناء محاولة اكتشاف من هو المحتال، علاوة على ذلك ، فإن اللعبة مجانية تمامًا ويمكن لأي شخص لديه جهاز كمبيوتر متوسط ??إلى منخفض المواصفات أن يلعب اللعبة مع أصدقائه، كما أنها متوفرة على منصات متعددة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب المتطورة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.