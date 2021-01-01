تطلق vivo إصدار جديد من هاتف iQOO Z6 في السوق الصيني



هاتف iQOO Z6 هاتف iQOO Z6

قدمت شركة vivo مؤخراً هاتف iQOO Z6 في السوق الصيني بتقنية شحن بقدرة 80W، كما أطلقت Z6x بقدرة بطارية 6000 mAh.



انطلق هاتف iQOO Z6 في السوق الهندي خلال الفترة الماضية، واليوم تقدم vivo إصدار جديد من الهاتف في السوق الصيني يختلف عن الإصدار السابق.



هاتف iQOO Z6

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يتميز الإصدار الخاص بالسوق الصيني من هاتف iQOO Z6 برقاقة معالج Snapdragon 778G Plus، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5.كما يأتي بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، أيضاً لا يدعم الهاتف التخزين الخارجي، من جانب أخر يأتي هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 6.64 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz.أيضاً يدعم الهاتف تدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 100%، كما تدعم الشاشة سطوع 650 nit، ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.وفي إعدادات الكاميرة ينطلق هاتف iQOO Z6 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري وفتحة عدسات f/1.79، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 80W، أيضاً يدعم الهاتف نظام تبريد بقدرة على خفض الحرارة حتى 13 درجة.وينطلق iQOO Z6 في السوق الصيني بواجهة Origin OS Ocean، ونظام تشغيل Android 12، ويتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان بسعر يبدأ من 250 دولار.هاتف vivo iQOO Z6xينطلق هاتف iQOO Z6x بمعالج Dimensity 810 المميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين UFS 2.1 بسعة 128 أو 256 جيجا بايت.ويضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.58 إنش، والتي تأتي بنتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ويأتي بسعر يبدأ من 175 دولار.