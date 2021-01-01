تعمل سامسونج على تطوير معالجات Tensor وExynos 1380



Tensor وExynos 1380 Tensor وExynos 1380

كشف تقرير جديد عن بدء العملاق الكوري سامسونج تطوير الإصدار الجديد من معالجات Tensor مع معالج Exynos 1380 القادم.



تعد شركة سامسونج الشركة المصنعة لمعالجات Tensor الخاصة بشركة جوجل، ولقد قدمت إصدار الشركة الأول بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يدعم بالفعل سلسلة هواتف Pixel 6.



ومن جديد بدأت سامسونج في العمل على جيل جديد من معالجات Tensor، وهو ما أكد عليه تقرير جديد جاء GalaxyClub، والذي أوضح أن المعالج الجديد يأتي بنموذج رقم S5P9865، كما يشار إليه أنه الجيل الثالث من معالجات Tensor.

قد يعجبك أيضا...

ومن المقرر أن يدعم هذا المعالج الجيل القادم من هواتف جوجل Pixel 8، وتحمل الشرائح الجديدة رمز ‘Zuma’.من جانب أخر يشير التقرير أن سامسونج بدأت أيضاً في العمل على تطوير معالج Exynos 1380، الذي يأتي بعد إصدار الشركة الحالي Exynos 1280 الذي أطلق من سامسونج خلال شهر أبريل، والذي قدم في هاتف Galaxy A53.أيضاً من المتوقع أن يدعم معالج Exynos 1380 إصدار سامسونج القادم Galaxy A54، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من المعالجات خلال الفترة القادمة.