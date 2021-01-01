تعمل سامسونج على تطوير معالجات Tensor وExynos 1380

كشف تقرير جديد عن بدء العملاق الكوري سامسونج تطوير الإصدار الجديد من معالجات Tensor مع معالج Exynos 1380 القادم.
تعد شركة سامسونج الشركة المصنعة لمعالجات Tensor الخاصة بشركة جوجل، ولقد قدمت إصدار الشركة الأول بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يدعم بالفعل سلسلة هواتف Pixel 6.
ومن جديد بدأت سامسونج في العمل على جيل جديد من معالجات Tensor، وهو ما أكد عليه تقرير جديد جاء GalaxyClub، والذي أوضح أن المعالج الجديد يأتي بنموذج رقم S5P9865، كما يشار إليه أنه الجيل الثالث من معالجات Tensor.
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