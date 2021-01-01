ستطلق Meta أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز في شهر أكتوبر

أثناء حديثه على بودكاست The Joe Rogan Experience، كشف أكبر مؤيدي Metaverse في العالم، مارك زوكربيرج مؤسس شركة Meta، عن بعض التفاصيل حول أجهزة فيسبوك للواقع الافتراضي والمعزز.
سيتم إصدار الجيل التالي من أجهزة الواقع الافتراضي في شهر أكتوبر، وفقا لما أشاره زوكربيرج، وستتمتع بتواصل دون كلام أفضل مثل الحفاظ على الاتصال الصحيح بالعين بين تجسيدات Metaverse.
جدير بالذكر ان شركة Meta تمتلك ايضًا نظارات ذكية أيضًا مصنوعة بالشراكة مع Ray-Ban.
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