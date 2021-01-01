ستطلق Meta أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز في شهر أكتوبر

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ستطلق Meta أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز في شهر أكتوبر

صورة الخبر: أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز
أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز

أثناء حديثه على بودكاست The Joe Rogan Experience، كشف أكبر مؤيدي Metaverse في العالم، مارك زوكربيرج مؤسس شركة Meta، عن بعض التفاصيل حول أجهزة فيسبوك للواقع الافتراضي والمعزز.

سيتم إصدار الجيل التالي من أجهزة الواقع الافتراضي في شهر أكتوبر، وفقا لما أشاره زوكربيرج، وستتمتع بتواصل دون كلام أفضل مثل الحفاظ على الاتصال الصحيح بالعين بين تجسيدات Metaverse.

جدير بالذكر ان شركة Meta تمتلك ايضًا نظارات ذكية أيضًا مصنوعة بالشراكة مع Ray-Ban.

يبدو ان شركة Meta ستواجه منافسة قوية مع VR2 القادمة من PlayStation بالإضافة إلى نظارات الواقع الافتراضي/المعزز الخاصة بشركة أبل والتي قد يتم إصدارها في وقت مبكر من العام المقبل.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ستطلق Meta أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز في شهر أكتوبر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21542

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager