ستطلق Meta أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز في شهر أكتوبر



أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز أجهزة الواقع الافتراضي/المعزز

أثناء حديثه على بودكاست The Joe Rogan Experience، كشف أكبر مؤيدي Metaverse في العالم، مارك زوكربيرج مؤسس شركة Meta، عن بعض التفاصيل حول أجهزة فيسبوك للواقع الافتراضي والمعزز.



سيتم إصدار الجيل التالي من أجهزة الواقع الافتراضي في شهر أكتوبر، وفقا لما أشاره زوكربيرج، وستتمتع بتواصل دون كلام أفضل مثل الحفاظ على الاتصال الصحيح بالعين بين تجسيدات Metaverse.



جدير بالذكر ان شركة Meta تمتلك ايضًا نظارات ذكية أيضًا مصنوعة بالشراكة مع Ray-Ban.

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يبدو ان شركة Meta ستواجه منافسة قوية مع VR2 القادمة من PlayStation بالإضافة إلى نظارات الواقع الافتراضي/المعزز الخاصة بشركة أبل والتي قد يتم إصدارها في وقت مبكر من العام المقبل.