يحصل هاتف Oppo A77s على شهادات متنوعة استعدادًا لإطلاقه عالميًا

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صورة الخبر: Oppo A77s
Oppo A77s

أطلقت شركة Oppo هاتف Oppo A77 مع اتصال 5G في شهر يونيو، يليه إصدار LTE فقط في شهر أغسطس. والآن، ينضم هاتف ثالث إلى العائلة ويستعد لإطلاق عالمي، إذ تم اعتماده في ثلاثة أسواق مختلفة في مناطق مختلفة؛ تايلاند والهند والاتحاد الأوروبي.

يأتي الهاتف برقم طراز CPH2473، وفقًا لما نشرته منصة NBTC، التنظيم التايلاندي للإذاعة والاتصالات، وهو يطلق عليه اسم A77s. يُسمح للجهاز نفسه بالعمل في الاتحاد الأوروبي وعلمنا أيضًا أنه سيحتوي على واجهة Color OS 12.1، مما يعني على الأرجح أنها ستكون مستندة إلى Android 12.

لم يتم الكشف عن سعة البطارية، ولكن تم اعتماد أجهزة الشحن من قبل TUV Rheinland، وبهذه الطريقة نعرف ان البطارية ستدعم VOOC 4.0 الذي يسمح بسرعات 33 واط. كل هذه الشهادات تعني أنه يتم الاستعداد لإطلاق Oppo A77s قريبًا.

المصدر: بوابه المتميز

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