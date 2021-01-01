من Anker الكشف عن سماعات الرأس Soundcore Space Q45 وسماعات الأذن Space A40



سماعات الرأس Soundcore Space Q45 سماعات الرأس Soundcore Space Q45

قدمت Anker منتجين جديدين ضمن مجموعة Soundcore الخاصة بها؛ سماعات الرأس Space Q45 وسماعات الأذن A40 بسعر مناسب مع وظيفة عزل الضوضاء النشطة (ANC) وعمر بطارية طويل. ووفقًا للشركة، يقدم كلا المنتجين مزيجًا قويًا من جودة الصوت والميزات بسعر معقول.



تستخدم Space Q45 أربعة ميكروفونات في إعداد ANC الهجين الخاص بها، ويمكنها تقليل الضوضاء بنسبة تصل إلى 98?. تتميز سماعات الرأس بوظيفة تكيفية لعزل الضوضاء تعتمد على الصوت المحيط، هذا بالإضافة إلى وضع التمرير الذي يسمح بسماع الصوت البيئي.



توفر Space Q45 ما يصل إلى 65 ساعة من وقت اللعب عندما يكون وضع ANC غير نشط. ومع ذلك، مع تنشيط ANC، يوفر الجهاز ما يصل إلى 50 ساعة من عمر البطارية. توفر سماعات الرأس أيضًا دعم للشحن السريع مع شحن لمدة خمس دقائق لتحصل على ما يصل إلى أربع ساعات من وقت اللعب. يمكن توصيل Q45 بجهازين في وقت واحد مع دعم للصوت عالي الدقة.

قد يعجبك أيضا...

توفر Space A40 وظائف ANC مماثلة لسماعات Q45، وهي تحتوي على وضع شفافية بلمسة واحدة، وميزة عزل ضوضاء قابلة للتكيف، وسماع صوت ID، وصوت لاسلكي عالي الدقة.يعد هذا الإصدار مضغوطًا أكثر من إصدار Soundcore السابق، ولكن لا يزال يحتوي على برامج تشغيل 10 مم للحصول على إخراج صوت جهير/ثلاثي.يمكن الحصول على ما يصل إلى 50 ساعة من وقت اللعب مع A40 مع حافظة الشحن الخاصة بها. وعند الشحن لمدة عشر دقائق سيتم توفير ما يصل إلى 4 ساعات من وقت اللعب.يوجد بالسماعة دعم الاقتران المزدوج، وتتمتع Space A40 بحماية IPX4 ويمكن شحنها لاسلكيًا.تتوفر Space Q45 باللون الأسود بسعر 150 دولارًا، ولكن سيتم إصدار باللونين الأزرق الداكن والأبيض لاحقًا. في حين تتوفر Space A40 باللون الأسود والأبيض والأزرق الداكن وبسعر 100 دولار.