من Anker الكشف عن سماعات الرأس Soundcore Space Q45 وسماعات الأذن Space A40

قدمت Anker منتجين جديدين ضمن مجموعة Soundcore الخاصة بها؛ سماعات الرأس Space Q45 وسماعات الأذن A40 بسعر مناسب مع وظيفة عزل الضوضاء النشطة (ANC) وعمر بطارية طويل. ووفقًا للشركة، يقدم كلا المنتجين مزيجًا قويًا من جودة الصوت والميزات بسعر معقول.
تستخدم Space Q45 أربعة ميكروفونات في إعداد ANC الهجين الخاص بها، ويمكنها تقليل الضوضاء بنسبة تصل إلى 98?. تتميز سماعات الرأس بوظيفة تكيفية لعزل الضوضاء تعتمد على الصوت المحيط، هذا بالإضافة إلى وضع التمرير الذي يسمح بسماع الصوت البيئي.
توفر Space Q45 ما يصل إلى 65 ساعة من وقت اللعب عندما يكون وضع ANC غير نشط. ومع ذلك، مع تنشيط ANC، يوفر الجهاز ما يصل إلى 50 ساعة من عمر البطارية. توفر سماعات الرأس أيضًا دعم للشحن السريع مع شحن لمدة خمس دقائق لتحصل على ما يصل إلى أربع ساعات من وقت اللعب. يمكن توصيل Q45 بجهازين في وقت واحد مع دعم للصوت عالي الدقة.
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