تدعم روسيا مدينة قازان بشبكات 5G الحديثة

أعلنت وسائل إعلام روسية عن بدء تشغيل شبكات 5G الخلوية الحديثة في بعض مناطق مدينة قازان.
وجاء في منشور على موقع "فيستي" الروسي "بدأت عملية تشغيل شبكات الجيل الخامس الخلوية الحديثة في منطقة الكرملين الموجود في العاصمة التاتارستانية قازان، وذلك في إطار مشروع (تطوير الاقتصاد الرقمي) الروسي، وقد جرى سابقا تشغيل هذا النوع من الشبكات في مدينة إينوبوليس الواقعة بالقرب من عاصمة تتارستان".
وكان نائب وزير التنمية الرقمية في تتارستان، ألبرت ياكوفليف، قد أشار سابقا إلى "أن اختبارات شبكات 5G ستبدأ في قازان العام الجاري، وأن هذه الاختبارات ستتم بالتعاون مع شركة MTS للاتصالات، وستتاح لمجموعات محددة من المستخدمين".
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