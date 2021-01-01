تدعم روسيا مدينة قازان بشبكات 5G الحديثة



شبكات 5G شبكات 5G

أعلنت وسائل إعلام روسية عن بدء تشغيل شبكات 5G الخلوية الحديثة في بعض مناطق مدينة قازان.



وجاء في منشور على موقع "فيستي" الروسي "بدأت عملية تشغيل شبكات الجيل الخامس الخلوية الحديثة في منطقة الكرملين الموجود في العاصمة التاتارستانية قازان، وذلك في إطار مشروع (تطوير الاقتصاد الرقمي) الروسي، وقد جرى سابقا تشغيل هذا النوع من الشبكات في مدينة إينوبوليس الواقعة بالقرب من عاصمة تتارستان".



وكان نائب وزير التنمية الرقمية في تتارستان، ألبرت ياكوفليف، قد أشار سابقا إلى "أن اختبارات شبكات 5G ستبدأ في قازان العام الجاري، وأن هذه الاختبارات ستتم بالتعاون مع شركة MTS للاتصالات، وستتاح لمجموعات محددة من المستخدمين".

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ومن جهته ذكر وزير التنمية الرقمية في جمهورية تتارستان الروسية، عيرات خيرولين "أن تشغيل شبكات 5G في بعض مناطق الجمهورية بشكل كلي سيتم قبل نهاية العام الجاري، ولكن لتحقيق هذه الغاية يجب الحصول على الموافقات اللازمة من جميع شركات الاتصالات المحلية المشاركة في هذا المشروع".ومن جانب آخر أشار مدير معهد الأبحاث الراديوية الروسي، أوليغ إيفانوف، إلى أن الخبراء في معهده سيتعاونون مع خبراء من معهد سكولنيك التابع لمركز سكولكوفا للابتكارات، بهدف تطوير تقنيات لشبكات 6G الفائقة الأداء التي ستشغّل في السنوات القادمة".