تحضّر آبل للتخلص من طرح هذه الأجهزة في أقرب وقت



آبل آبل

أفاد تقرير جديد نشره موقع "theverge" التقني، بأن بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية قد تخلت عن إنتاج الأجهزة ذات الشاشات صغيرة الحجم، ومن بينهم آبل التي تعتزم التخلص من إصدارتها المعروفة باسم iPhone Mini هذا العام.



ويشير التقرير إلى أن أصغر هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد لهذا العام هو الإصدار الخاص بشركة أسوس الذي يحمل الاسم Asus Zenfone 9، والذي يأتي بشاشة بقياس 5.9 بوصة، وهي أكبر بقليل من طراز آبل ميني الذي يصدر بشاشة 5.4 بوصة، لذلك فإذا كنت من عشاق الهواتف الذكية صغيرة الحجم وتتساءل ما الحجم المناسب للهاتف ستخبرك خلال السطور التالية عن أفضل طريقة لمعرفة ذلك.



علشان متدفعش فلوس على الفاضي.. هاتف OnePlus الجديد يتعرض للكسر بـ 3 آلاف جنيه بس.. فيفو تطلق رسميا هاتف جديد بمواصفات جبارة

قد يعجبك أيضا...

أفضل حجم لشاشة الهاتف الذكيولحسن الحظ، تشير بعض التقارير التقنية إلى أن أفضل حجم مناسب لشاشة هاتف ذكي هو 6.1 بوصات، حيث يمكننا القول أخيرا إن هذا هو الحجم الصحيح للهاتف، وستلتزم جميع الشركات من الآن فصاعدا بالمعيار المعقول الجديد، ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الشاشات تأتي شاشة هاتف Google Pixel 6A بقياس 6.1 بوصة، إلى جانب هاتفي Pixel 6 و 6 Pro بقياس أكبر قليلا 6.4 و 6.7 بوصة، فهو الأصغر حتي الآن ولكن في الواقع تعد هذه القياسات أكبر من هاتف صغير.إذا لم يكن بإمكانك إمتلاك أحد الهواتف صغيرة الحجم حقا، فيمكنك شراء جهاز مثل Pixel 6A: صغير بما يكفي ليناسب جيبك، ولكنه كبير بما يكفي لتحمله الأشخاص الذين يحبون الهواتف الكبيرة، حيث تسمج شركة جوجل ببعض الاستثناءات بهذا الطراز، ولكن هاتف بحجم 6.1 بوصات هو البديل الافتراضي الجديد للهواتف الصغيرة الحجم التي توقفت بعض الشركات عن إنتاجها.وفي الوقت نفسه، طرحت شركة سوني اليابانية، هاتفا جديدا “مضغوطا”، من المحتمل أن يكون هو إصدار Xperia 5 IV، والذي يتميز بشاشة بقياس 6.1 بوصة مثل سابقه، ونظرا لأن معظم هواتف أندرويد خاصة صاحبة الميزانية الأفضل ومن بين الأجهزة الأكثر مبيعا والإصدارات متوسطة المدى حاليا، تأتي فئة الهواتف ذات الشاشات كبيرة الحجم بقياس 6.5 بوصة.ومن الناحية الموضوعية، تعتبر هذه الأجهزة ليست صغيرة جدا، فعندما تقضي معظم وقتك في استخدام هواتف أندرويد كبيرة الحجم، فإنك تفقد متعة التمييز ما بين الشاشة الصغيرة الحجم وما بين الهواتف التي تعد ذات حجم مناسب أو طبيعي بالنسبة لك.فإذا كنت تبحث عن هاتف ذات شاشة بقياس مناسب وفي الوقت نفسه ليست صغيرة أو كبيرة بما فيه الكفاية، يمكنك الحصول على أحد الطرازين مثل هاتف سامسونج Galaxy S22 و iPhone 13 يبلغ حجمهما 6.1 بوصة.