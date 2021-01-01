تطور الصين المنطاد الوطني «جيمو 1» لأغراض الأرصاد الجوية

اختبر خبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم مؤخرًا، نموذجا معدلا للمنطاد الوطنى «جيمو -1» فى منطقة هضبة التبت.
وأشارت صحيفة "تشاينا ديلي"، إلى أن المنطاد ارتفع إلى ارتفاع 9032 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مؤكدة أن هذا الجهاز حطم الرقم القياسي الخاص به، وكان على مستوى أعلى من جبل إيفرست (8849 مترًا)، وهو أعلى جبل في العالم.
واستخدمت الأكاديمية هذا المنطاد الذي يبلغ وزنه 2.6 طنًا، وحجمه 9000 متر مكعب لأغراض الأرصاد الجوية.
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