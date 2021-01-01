تطور الصين المنطاد الوطني «جيمو 1» لأغراض الأرصاد الجوية



المنطاد الوطني الصيني جيمو -1 المنطاد الوطني الصيني جيمو -1

اختبر خبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم مؤخرًا، نموذجا معدلا للمنطاد الوطنى «جيمو -1» فى منطقة هضبة التبت.



وأشارت صحيفة "تشاينا ديلي"، إلى أن المنطاد ارتفع إلى ارتفاع 9032 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مؤكدة أن هذا الجهاز حطم الرقم القياسي الخاص به، وكان على مستوى أعلى من جبل إيفرست (8849 مترًا)، وهو أعلى جبل في العالم.



واستخدمت الأكاديمية هذا المنطاد الذي يبلغ وزنه 2.6 طنًا، وحجمه 9000 متر مكعب لأغراض الأرصاد الجوية.

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وأوضح معهد أبحاث هضبة التبت التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن مثل هذا المنطاد القوي قد ارتفع إلى مثل هذا الارتفاع لأول مرة في التاريخ، ففي عام 2019 ارتفع أول نموذج أولي لمنطاد "Jimo-1" إلى ارتفاع 7000 متر.هذا وقد تم إنتاج غلاف بالون الهيليوم من مادة خاصة تسمح له بالتحليق في درجات حرارة تصل إلى -70 درجة مئوية.والمنطاد مزود بأجهزة حديثة، بفضلها يمكن للعلماء الحصول على بيانات عن الغلاف الجوي، بما في ذلك محتوى الكربون الأسود، والميثان، وثاني أكسيد الكربون، ومواد أخرى على ارتفاعات عالية في الهواء.