بركان محتمل يهدد البشرية..أقوى من القنبلة النووية..



بركان بركان

أظهر بحث جديد، أن هناك احتمال واحد لثوران بركان ضخم هذا القرن، وكما يظهر التاريخ، سيكون له عواقب مروعة على البشرية.



ومن تلك البراكين التي يمكن أن تهدد مصير البشر وكافة صور الحياة على الأرض، بركان جبل فيزوف في إيطاليا، والذي شهد ثوران بركان عام 79 بعد الميلاد، ما أدى إلى تدمير مدينة بومبي في غضون ساعات من الانفجار.



وعلى مدار أيام، أثارت الانفجارات، التي كانت مثل نيران المدافع عن بُعد، رعبًا لدى السكان المحليين، وهي الآن على وشك الانفجار بقوة أكبر 50000 مرة من تلك التي أحدثتها القنبلة الذرية التي أسقطت على هيروشيما.

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وعندما يثور البركان، تخترق الصخور المنصهرة السطح، وتندلع ألسنة اللهب العملاقة في السماء مع انفجار يمكن سماعه على بعد 1200 ميل، فيما يرسل البركان نهرًا شديد الحرارة من الحمم البركانية يتدفق أسفل منحدرات البركان، إلى جانب الغازات الضارة الخانقة، فإن هذا يحرق أو يخنق عشرات الآلاف من سكان الجزر، ويدمر منازل عدد لا يحصى من الناس.ويأتي هذا التنبؤ من الدكتور مايك كاسيدي، عالم البراكين من جامعة برمنجهام، والدكتورة لارا ماني، من مركز جامعة كامبريدج لدراسة المخاطر الوجودية.ولفت «كاسيدي» قد كان كان الأول عام 1257 في جزيرة لومبوك، تصف روايات شهود العيان الوحيدة، الواردة في وثيقة مكتوبة على سعف النخيل، كيف "انهار جبل سمالاس"، تلاه تدفقات كبيرة من الحطام مصحوبة بالضوضاء القادمة من الصخور، فيما دمرت وجرفت جميع المنازل، ومات كثير من الناس".ويُعتقد أن سحابة من حوالي 36 ميلاً مكعباً من الرماد والخفاف وصخور أخرى قد طافت حول الكرة الأرضية في غضون أسابيع قليلة، وملأت الستراتوسفير بجزيئات حمض الكبريتيك التي حجبت ضوء الشمس.وفي ديره في سانت ألبانز، في هيرتفوردشاير، سجل الراهب الإنجليزي ماثيو باريس أن عام 1258 بدأ بمثل هذا البرد الذي لا يطاق، حيث ربط وجه الأرض، وأصاب الفقراء بشدة، ووقف الزراعة وقتل صغار الماشية ".وفي ذلك الصيف، كتب أنه بسبب ندرة القمح، مات عدد كبير جدًا من الفقراء؛ وعثر على جثث في جميع الاتجاهات، منتفخة وغاضبة، ملقاة بين خمسة وستين في أزهار الخنازير، وعلى تلال، وفي الشوارع الموحلة.ويقال إن هذا الانفجار البركاني بدأ العصر الجليدي الصغير، وهو قشعريرة استمرت قرونًا، بدأت في هذا الوقت تقريبًا، وتسببت في ظواهر مثل تجمد نهر التايمز.وتشير رواسب الكبريت الموجودة في القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند إلى حدوث 97 انفجارًا كبيرًا في السنوات الستين ألف الماضية، ومع ذلك فقد حدد العلماء أماكن وجود حفنة قليلة فقط، وقد تكون الانفجارات غير المكتشفة جاهزة للانفجار مرة أخرى.ويوضح الدكتور كاسيدي، قائلا: "يمكن أن تظل البراكين خامدة لفترة طويلة، لكنها تظل قادرة على التدمير المفاجئ وغير العادي".وبصرف النظر عن تحديد البراكين ومراقبتها، يدعو «هو ولارا ماني» إلى البحث في طرق الحد من تأثيرها، ويمكن استخدام عوامل الاحترار قصيرة العمر، مثل الهيدروفلوروكربون، لمواجهة جزيئات حمض الكبريتيك التي تحجب أشعة الشمس في الغلاف الجوي، أو يمكن إزالتها بمواد يتم رشها من الطائرات عالية الارتفاع.ومع احتمالات التلاعب بجيوب الصهارة تحت البراكين النشطة لجعلها أقل انفجارًا، فهناك حاجة ماسة لمثل هذا العمل، حيث قارن الدكتور ماني تأثير حدث بركاني عملاق بتأثير كويكب يبلغ عرضه كيلومترًا واحدًا يضرب الأرض.وقالت: "ستكون لها عواقب مناخية مماثلة، لكن احتمالية وقوع كارثة بركانية أعلى بمئات المرات من الفرص المجمعة لكويكب أو اصطدام مذنب".وأضافت، أنه بينما تضخ ناسا مئات الملايين من الدولارات سنويًا في تهديدات الكويكبات، إلا هناك نقص حاد في التمويل والتنسيق العالميين للتأهب للبراكين".وتابعت: "هذا بحاجة ماسة إلى التغيير، نحن نستخف تمامًا بالمخاطر التي تشكلها البراكين على مجتمعاتنا، كما أن قلة الاستثمار الحالية في الاستجابة لهذا الخطر هي ببساطة طائشة .. إنه تحذير رهيب - ونحن نتجاهله تماما".