العثور على أكبر هيكل عظمي لديناصور بأوروبا..عاش قبل 160 مليون سنة..

عثر رجل من البرتغال على مجموعة هائلة من عظام الديناصورات المتحجرة، التي ثبت بعد دراستها أنها تنتمي إلى «براكيوصوروس Brachiosaurus»، البالغ طوله 82 قدمًا (25 مترًا)، والذي عاش ما بين 160 و 100 مليون سنة مضت.
ووفقا للعلماء، يمكن أن يكون هذا أكبر ديناصور وجد في أوروبا على الإطلاق، من فصيلة «سوروبود»، وهي مجموعة فرعية تتميز بأرجلها الأربعة، وعنقها الطويل، وذيلها ونظامها الغذائي العاشبي.
وقالت إليزابيت مالافيا، باحثة من جامعة لشبونة: "ليس من المعتاد أن تجد كل ضلوع حيوان مثل هذا، وناهيك عن هذا الوضع، غهي تحافظ على وضعها التشريحي الأصلي".
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