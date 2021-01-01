العثور على أكبر هيكل عظمي لديناصور بأوروبا..عاش قبل 160 مليون سنة..

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صورة الخبر: ديناصور «براكيوصوروس Brachiosaurus»
ديناصور «براكيوصوروس Brachiosaurus»

عثر رجل من البرتغال على مجموعة هائلة من عظام الديناصورات المتحجرة، التي ثبت بعد دراستها أنها تنتمي إلى «براكيوصوروس Brachiosaurus»، البالغ طوله 82 قدمًا (25 مترًا)، والذي عاش ما بين 160 و 100 مليون سنة مضت.

ووفقا للعلماء، يمكن أن يكون هذا أكبر ديناصور وجد في أوروبا على الإطلاق، من فصيلة «سوروبود»، وهي مجموعة فرعية تتميز بأرجلها الأربعة، وعنقها الطويل، وذيلها ونظامها الغذائي العاشبي.

وقالت إليزابيت مالافيا، باحثة من جامعة لشبونة: "ليس من المعتاد أن تجد كل ضلوع حيوان مثل هذا، وناهيك عن هذا الوضع، غهي تحافظ على وضعها التشريحي الأصلي".

وأضافت: "طريقة الحفظ هذه غير شائعة نسبيًا في السجل الأحفوري للديناصورات، ولا سيما الصربوديات، من العصر الجوراسي العلوي البرتغالي."

وفي عام 2017، لاحظ صاحب منزل من بومبال شظايا عظام متحجرة في فناء منزله أثناء القيام ببعض أعمال البناء، فقام بالاتصال بفريق البحث، الذي أجرى حفريات في موقع Monte Agudo في ذلك العام.

ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن علماء الحفريات البرتغالي والإسبان عما وجدوه، وقد تبين أنه ديناصور «سوروبود» يبلغ طوله حوالي 39 قدمًا (12 مترًا) وطوله 82 قدمًا (25 مترًا).

يذكر أن مجموعة Brachiosauridae عاشت في الفترة من العصر الجوراسي العلوي إلى العصر الطباشيري السفلي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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