بالفيديو : تحدي الكهرباء.. كيا EV6 تواجه موستانج ماخ-إي وفولكس فاجن ID.4.. من سيكون الفائز؟

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صورة الخبر: فولكس فاجن ID.4.
فولكس فاجن ID.4.

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة ومقارنة بين اثنين من السيارات الكهربائية الشهيرة، الأولى كانت كيا EV6، والتي قررت تحدي سيارتين أولهما كانت موستانج ماخ-إي والثانية فولكس فاجن ID.4.

ونشر موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة الافضل بين السيارات الثلاثة بوضعهم في مواجهة مباشرة بسباق سحب، حيث تخصص هذا الموقع الإنجليزي في تقديم مواجهات وتحديات مباشرة بين السيارات الحديثة، وأيضا تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلات الثلاثة السابق ذكرهم وأهم مميزاتهم، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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