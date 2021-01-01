تكشف بويك الأمريكية عن “انفيستا” كروس اوفر الجديدة كلياً بتصميم شبابي



انفيستا انفيستا

المربع نت – أزاحت شركة بويك الستار عن سيارة انفيستا كروس اوفر الجديدة كلياً، وهي تجسيد حقيقي للغة التصميم العصرية الجديدة للعلامة الأمريكية، ويمكن اعتبارها الموديل الإنتاجي لسيارة الكترا X الاختبارية التي دشنتها بويك منذ أشهر.



هي SUV صغيرة موجهة للشباب بشكل رئيسي، وتجمع بين اللمسات الجمالية للكروس اوفر والكوبيه، بسقف رياضي مائل للوراء، وخطوط حادة في المقدمة، وفتحات هواء عريضة، ومصابيح خلفية ضيقة، وخلفية مستقيمة وجناح خلفي مدمج، والنتيجة العامة لا بأس بها.



كما تقدم بويك حزمة تحديثات جمالية خاصة باسم GS لإضافة لمسات أكثر جراءة على الكروس اوفر، مثل شبك أمامي أسود وأغطية مرايا جانبية سوداء مصقولة، وجنوط 18 إنش مطلية بالأسود، مع مكابح حمراء.

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المواصفات الداخلية لبويك انفيستا 2023 الجديدةبالنسبة لأبعاد بويك انفيستا الجديدة: الطول 182.6 إنش، والعرض 71.5 إنش، والارتفاع 61.6 إنش، ما يجعلها أطول من سيارة انفيجين، وتشمل المواصفات الداخلية لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش، وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش مزودة بنظام ملاحة من شراكة بايدو الصينية، مع نظام تحكم صوتي ذكي من بايدو كذلك.ونستمر بسرد المواصفات الداخلية، مثل تطبيق آبل كاربلاي لاسلكي للتكامل مع الجوال، وتحديثات برمجية عبر الهواء، ولوحة قيادة جلدية أنيقة، وشاحن لاسلكي للجوال، ومقود مسطح من الأسفل، وزخرفات سوداء وكروم متعددة.وتستند بويك انفيستا إلى منصة SUV كومباكت جديدة كلياً من جنرال موتورز، وستتوفر بمحرك 4 سلندر 1.5 لتر تيربو بقوة 184 حصان، متصل بناقل حركة CVT، وتتسارع انفيستا من الصفر إلى 100 كلم\س في 7.9 ثانية تقريباً.وفتحت بويك باب الطلب على انفيستا بالفعل في الصين بسعر يبدأ من 22 ألف دولار (82 ألف ريال) قبل الضرائب، وستتوفر في عدة أسواق عالمية أخرى لاحقاً.