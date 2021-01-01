ترفع مرسيدس أسعار جميع موديلات 2023 الجديدة

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صورة الخبر: مرسيدس
مرسيدس

المربع نت – أعلنت مرسيدس رسمياً عن رفع الأسعار العالمية لجميع موديلات 2023 الجديدة، وأبرزهم جي كلاس 2023، والتي ارتفع سعر فئة G 500 لها بـ 8150 دولار (30,500 ريال) إلى 140 ألف دولار.

وستحصل الجي كلاس على بعض التحديثات التقنية الجديدة في موديل 2023، ما قد يبرر هذه الزيادة السعرية، وبالنسبة لباقي السيارات في مجال مرسيدس، فنرى زيادات تتراوح بين 1000 و2000 دولار لمعظم الموديلات.

بعض السيارات ستحصل على زيادة أكبر في الأسعار مثل AMG GLE 63 S ، والتي ازداد سعرها من 116,850 دولار في موديل 2022 إلى 120 ألف دولار في موديل 2023 بتحديثات خفيفة تشمل بعض الزخرفات الجمالية على المقدمة.

معظم موديلات مرسيدس 2023 ستحصل على تحديثات خفيفة جداً، تشمل أنواع طلاء جديدة وبعض الجلود الجديدة كذلك في الداخلية، مثل جلود نابا القياسية في موديلات SL رودستر واي كلاس كوبيه وكشف 2023.

المصدر: المربع نت

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