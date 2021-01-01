كيفية عمل نظام الفرامل بالسيارة والمكونات الرئيسية للمنظومة



الفرامل الفرامل

المربع نت – يعتبر نظام الفرامل أحد الأنظمة الرئيسية الموجودة بالسيارة، وتعتبر بوابة الأمان الأولي للسائق والركاب والسيارة، حيث تتمثل أهمية الفرامل من خلال الوظيفتين التاليتين:



الوظيفة الأولى: تتمثل في إيقاف السيارة بالمكان المناسب والوقت الذي يريده السائق.

الوظيفة الثانية: مساعدة السائق في حالات الخطر لا قدر الله، حيث يساعد الفرامل على تفادي الحوادث والصدمات.

يمكنك تخيل منظومة فرامل السيارة وطريقة العمل من خلال فرامل الدراجة -علي سبيل التبسيط-، عندما تضغط بيدك علي فرامل الدراجة فإن قوة يدك تنتقل عبر الأسلاك إلي المجموعة الفرملية المثبتة على العجل، ومن ثم تضغط هذه المجموعة على العجل ويحدث احتكاك ينتج عنه إيقاف الدراجة وبالمناسبة هذا النظام كان يستخدم قديمة علي السيارات، نظام الفرملة باستخدام الأسلاك. لكن الأنظمة الموجودة الآن نفس المبدأ ولكن بطريقة عمل أخرى، حيث يتم استبدال منظومة الأسلاك بمنظومة الزيت، ويتم نقل القوة الفرملية عن طريق المائع طبقاً لقانون باسكال.



1- كيفية عمل نظام الفرامل بالسيارة:

عند الضغط بقدمك على بدّال الفرامل، فإن قوة الضغط يحدث لها تكبير، ثم تنتقل عبر أنابيب وخراطيم الزيت وبعض أجزاء المنظومة إلى أن تصل إلي المجموعة الفرملية المركبة علي العجل، ومن ثم يحدث احتكاك ثم فرملة .

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اقرأ أيضاً: ما هو التوقيت الأفضل لتغيير زيت الفرامل وخطورة تجاهله؟2- أهم مكونات نظام الفرامل:بدّال الفرامل “Brake Pedal”: أولى مراحل الفرملة حيث يضغط السائق بقدمه على البدّال بالقدر المناسب حسب الحاجة إذا كانت مجرد تقليل للسرعة أو الإيقاف التام للسيارة.معزز الفرامل/السيرفو “Brake Servo”: لكي يتم إيقاف السيارة تحتاج قوة كبيرة جداً لا يمكن لا يمكن لإنسان إنتاجها، لذلك توجد عوامل مساعدة أولها هو معزز الفرامل الذي يقوم بمضاعفة قوة ضغط السائق على بدّالالأسطوانة الرئيسية “الماستر سليندر Master Cylinder”: تكون موجودة مباشرة بعد معزز الفرامل، حيث تعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية من ضغط السائق على بدّال الفرامل إلي طاقة هيدروليكية، عن طريق ضغطخزان زيت فرامل“Fluid Tank”: يوجد هذا الخزان فوق الأسطوانة الرئيسية مباشرة، حيث تقوم بإمداد الأسطوانة بالقدر الكافي من الزيت لفرملة السيارة، ثم يقوم بتخزين الزيت مرة أخرى عند رفع السائق قدمه من على بدّالبعد الانتهاء من الجزء الأول الخاص بنقل القوة عن طريق زيت الفرامل ننتقل إلى المرحلة الثانية من عملية الفرملة.المجموعة الفرملية “Breaking Assembly”: تكون هذه المجموعة مثبته علي العجل وظيفتها الضغط علي العجل حتى يتم إيقافه، أو تهدئة سرعته ويوجد منها نوعين رئيسيين -سوف نتحدث عنهم بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله-: