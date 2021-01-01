كيفية عمل نظام الفرامل بالسيارة والمكونات الرئيسية للمنظومة

المربع نت – يعتبر نظام الفرامل أحد الأنظمة الرئيسية الموجودة بالسيارة، وتعتبر بوابة الأمان الأولي للسائق والركاب والسيارة، حيث تتمثل أهمية الفرامل من خلال الوظيفتين التاليتين:
الوظيفة الأولى: تتمثل في إيقاف السيارة بالمكان المناسب والوقت الذي يريده السائق.
الوظيفة الثانية: مساعدة السائق في حالات الخطر لا قدر الله، حيث يساعد الفرامل على تفادي الحوادث والصدمات.
يمكنك تخيل منظومة فرامل السيارة وطريقة العمل من خلال فرامل الدراجة -علي سبيل التبسيط-، عندما تضغط بيدك علي فرامل الدراجة فإن قوة يدك تنتقل عبر الأسلاك إلي المجموعة الفرملية المثبتة على العجل، ومن ثم تضغط هذه المجموعة على العجل ويحدث احتكاك ينتج عنه إيقاف الدراجة وبالمناسبة هذا النظام كان يستخدم قديمة علي السيارات، نظام الفرملة باستخدام الأسلاك. لكن الأنظمة الموجودة الآن نفس المبدأ ولكن بطريقة عمل أخرى، حيث يتم استبدال منظومة الأسلاك بمنظومة الزيت، ويتم نقل القوة الفرملية عن طريق المائع طبقاً لقانون باسكال.
1- كيفية عمل نظام الفرامل بالسيارة:
عند الضغط بقدمك على بدّال الفرامل، فإن قوة الضغط يحدث لها تكبير، ثم تنتقل عبر أنابيب وخراطيم الزيت وبعض أجزاء المنظومة إلى أن تصل إلي المجموعة الفرملية المركبة علي العجل، ومن ثم يحدث احتكاك ثم فرملة .
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