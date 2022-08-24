سعر الذهب في مصر اليومَ السبت 27 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

تراجعت بدايات تداول سعر الذهب اليوم السبت 27-8-2022، في مصر، مسجلة نفس أسعار نهاية تعاملات يوم الجمعة.



وخسرت أسعار الذهب في حركة البيع والشراء، 2 جنيه لعيار 21 الأكثر إقبالاً في السوق المصرية، و2.25 جنيه لعيار 24، ونحو 1.65 جنيه لعيار 18.



أسعار الذهب الآن

سجل سعر عيار 21 في محلات المشغولات الذهبية 1080 جنيهًا للشراء مقابل 1075 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1234.25 جنيه للشراء مقابل 1228.5 جنيه للبيع.

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وسجل عيار 18 في المحلات حيث سجل 925.75 جنيه للشراء مقابل 921.5 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 720 جنيها للشراء مقابل 716.75 جنيهً للبيع.سعر الجنيه الذهبتراجع سعر الجنيه الذهب في السوق الصاغة بقيمة 16 جنيهًا مسجلًا 8640 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب اليوم السبت 27 أغسطس 2022، في الدول العربية بدأت تداولات اليوم على الانخفاض الذي سجلته قرب نهاية نهاية تعاملات يوم الجمعة.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 سجل 204.84 درهمسعر الذهب عيار 22 سجل 187.77 درهمسعر الذهب عيار 21 سجل 179.23 درهمسعر الذهب عيار 18 سجل 153.63 درهمسعر الذهب عيار 14 سجل 119.49 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.21 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.77 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.06 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 12.90 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.04 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 209.66 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 192.19 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 183.46 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 157.25 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 122.30 ريال