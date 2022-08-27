أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 27-8-2022



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم السبت 27-8-2022 استقرارًا نسبيًّا تزامنًا مع استمرار العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للسوق المصرفية المصرية، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفقًا لتحديث البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة العاملة في مصر.



أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.63 جنيه للشراء، و 22.73 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي بالبنوك المصريةبنك مصر: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني: 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 22.53 جنيه للشراء، و22.84 جنيه للبيع.بنك مصر: 22.55 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني: 22.53 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.البنك التجاري الدولي: 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع.سعر الدولار بالبنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني: 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر اليورو بالبنوك المصريةالبنك التجاري الدولي: 19.09 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني: 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصريةبنك الكويت الوطني: 58.68 جنيه للشراء، و 62.66 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 60.43 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.بنك مصر: 60.05 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 60.04 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصريةبنك الكويت الوطني: 5.15 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.