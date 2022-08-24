«وزارة التموين» تواصل استلام محصول الأرز.. وتحذز الممتنعين عن التوريد

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحذيرا هاما للممتنعين عن توريد الأرز المحلي، وشددت على أنه في حالة الامتناع عن التسليم إلى المواقع التي حددتها، يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.
ويعد عدم تسليم المزارع النسبة المقررة من محصوله إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة والمقدرة ب 25% من إنتاجية الفدان.
من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.
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