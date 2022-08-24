«وزارة التموين» تواصل استلام محصول الأرز.. وتحذز الممتنعين عن التوريد



الأرز الأرز

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحذيرا هاما للممتنعين عن توريد الأرز المحلي، وشددت على أنه في حالة الامتناع عن التسليم إلى المواقع التي حددتها، يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.



ويعد عدم تسليم المزارع النسبة المقررة من محصوله إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة والمقدرة ب 25% من إنتاجية الفدان.



من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

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وأنه من المستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز، انطلق بالأمس الخميس الموافق 25 من أغسطس الجاري، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، وأعدت وزارة التموين 150 نقطة استقبال لاستلام المحصول من 6 محافظات تشتهر بزراعة الأرز، (كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة).وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان الأسعار المحددة للتوريد مجزية وعادلة للمزارعين حيث تم تحديد سعر الطن بواقع 6600 جنيها للأرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة.كما شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام.