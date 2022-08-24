تتهاوى الأسهم الأميركية بعد تأكيد باول مواصلة رفع الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد في تداولات اليوم، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول توضح التزام الفيدرالي بالاستمرار في رفع معدلات الفائدة.
وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 550 نقطة، أو بنسبة 1.67 بالمئة، وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 80 نقطة أو بنسبة 1.9 بالمئة.
وكانت نسبة التراجع في مؤشر "ناسداك" المجمع هي الأكبر بنحو 2.5 بالمئة، ليخسر 312 نقطة.
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