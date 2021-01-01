أفضل العطور المائية للاستمتاع بها على الشاطئ



العطور المائية العطور المائية

مع العطور الصيفية يمكنك الشعور بالصيف ومشاهدة غروب الشمس على الشاطئ والغطس في مياه البحر، ورائحة الملح المطبوع على الجلد، ونسيم البحر، والفواكه الحمضية، حيث يمكنك الاستمتاع بكل هذا بـ العطور المائية على الشاطئ والتي تستحضر لنا الكثير من الذكريات والأحاسيس من أجواء الاستمتاع بالصيف وفي الشاطئ، بفضل مكوناتها المائية التي تقودنا مباشرة إلى البحر، وعلى استعداد للاستلقاء لأخذ حمام شمسي والاسترخاء أمام البحر.



عطور برائحة البحر لصيف 2022



ميزون مارجيلا ريبليكا بيتش ووك أو دو تواليت

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Beach Walk هو عطر ساحر ومريح يتميز بمزيج كريمي من الزهور الغريبة وجوز الهند ملفوف بنعومة المسك التي تشبه البشرة ومزينة بالحمضيات المتألقة والفروق الدقيقة الحارة، إنه عطر عصري ممتاز تنبعث منه رائحة مثل لوشن تسمير البشرة، وتلك الأيام المثالية التي تقضيها على الشاطئ.المكونات: البرغموت، الفلفل الوردي، الإيلنغ، الهليوتروب، جوز الهند، المسك، خشب الأرز، البنزوين.كولونيا جو مالون لندن وود سيج آند سي سولتعطر ناعم ومتطور مبني حول اتفاق ملح البحر عديم الوزن معزز بفروق خشبية من المريمية ومحلى بدقة ببذور الأمبرية.Wood Sage & Sea Salt هو أحد أفضل العطور التي تفوح منها رائحة البحر والشاطئ الهادئ الذي تجتاحه الرياح، حيث يمكنك أخيرًا التنفس بحرية.المكونات: بذور أمبريت وملح البحر والمريمية.ماء تواليت Guerlain Aqua Allegoria Coconut Fizzجوز الهند فيز هو عطر بهيج ومرحة يتميز بمزيج فاكهي منعش ولذيذ من ماء جوز الهند وزهور الفريزيا المخففة بخشب الصندل والمحلاة بحبوب التونكا، إنه عطر رائع برائحة الشاطئ تنبعث منه رائحة جوز الهند وتلك المشروبات الغازية المنعشة التي تعتمد على المياه اللذيذة.المكونات: جوز الهند، البرغموت، الفريزيا، التونكا، خشب الصندل.توم فورد برايفت بليند سوليل بلانك ماء عطرعطر غني ومغلف يتميز بمزيج حلو من رائحة الزهور الغريبة وجوز الهند مع التوابل الدافئة والفروق الدقيقة اللذيذة من الفستق.Soleil Blanc هو أحد أفضل العطور التي تنبعث منها رائحة مثل غسول اسمرار جوز الهند والشاطئ والمتعة والصيف الذي لا ينتهي.المكونات:البرغموت، الفستق، الإيلنغ، مسك الروم، الياسمين، جوز الهند، فول التونكا.Vanilla Vibes هو عطر صيفي حالم يوازن بين نضارة ملح البحر وحلاوة الفانيليا والأوركيد وخشب الصندل الشبيهة بالكريمة، مما يعيد خلق جو شاطئي مريح حقًا، إنه عطر ممتاز تنبعث منه رائحة الهواء المالح والرمل المخملي وآيس كريم الفانيليا ويومك المشمس المثالي على الشاطئ.المكونات: ملح البحر، الفانيليا، الأوركيد، خشب الصندل، التونكا، البنزوين، المسك.ماء عطر إيرين بيوتي هيبيسكوس بالمعطر ناعم وساحر وممتع للغاية مبني حول مزيج غريب من الزهور الاستوائية وأوراق النخيل المحلاة قليلاً بجوز الهند والفانيليا وملفوفة بدفء حريري من المسك.Hibiscus Palm هو أحد أفضل العطور التي تنبعث منها رائحة شبيهة بالشاطئ لأولئك الذين يرغبون في العثور على رائحة شاطئية استوائية منعشة وحلوّة ولطيفة.المكونات: اللوتس، الكركديه، الإيلنغ، أوراق النخيل، الفرانجيباني، جوز الهند، الفانيليا، المسك.La Vie Est Belle Soleil Cristal ماء عطرعطر لامع وحسي يتميز بمزيج كريمي من جوز الهند والفانيليا والأزهار الغريبة المحركة برائحة اليوسفي المنعشة والسوسن البودرة مع الباتشولي الخشبي الدافئ.LVEB Soleil Cristal هو أحد أفضل عطور جوز الهند والفانيليا التي ستجعلك تشم رائحة مثل إلهة الصيف.المكونات: الماندرين، زهر البرتقال، السوسن، الإيلنغ، جوز الهند، الفانيليا، الباتشولي.بوبي براون بيتش ماء عطرالشاطئ هو عطر مشمس ودقيق ومريح للغاية حيث تترافق رائحة الياسمين الحسية بشكل جميل مع الدفء الجاف لرمال البحر ونضارة اليوسفي ومياه البحر، إنه حقًا أفضل عطر شاطئي تنبعث منه رائحة مثل Coppertone suntan lotion ويلتقط بشكل مثالي جوهر الصيف والعطلة.المكونات: الماندرين، ماء البحر، الرمل، الياسمين.عطر حسي وسلس يجمع بين النضارة المضيئة للحمضيات والرائحة الغريبة للزهور الاستوائية، بينما يجلب جوز الهند والعنبر والفانيليا حلاوة مغلفة ومريحة، يعتبر Bronze Goddess Eau Fraiche من أفضل عطور جوز الهند والفانيليا التي تأخذك مباشرة إلى الشاطئ، حيث تستمتع بالدفء اللطيف للشمس والرمال دون القلق بشأن أي شيء.المكونات: البرغموت، اليوسفي، زهرة تياري، جوز الهند، الفانيليا، خشب الصندل، العنبر.جورجيو أرماني بريفيه سيبريس بانتيليرياتكريمًا لسواحل بانتيليريا في إيطاليا، تقدم هذه الرائحة الحالمة أشعة الشمس ورذاذ البحر وضوء البحر الأبيض المتوسط ??المتلألئ الذي يسخن الصخور البركانية الوعرة في زجاجة. نظرًا لأن الحدود بين البحر والأرض تتلاشى، فإن هذا العطر من عالم آخر يغري بقلب مائي منعش، والتي تثير إحساسًا بالرغوة الخشبية. دع حواسك تغلف بالانتعاش البحري لهذه الرائحة المنعشة.المكونات: نفحات الليمون، اليوسفي، والبرغموت، والأرز، وزهر البرتقال، للمريمية، والسرو الباتشولي، ونجيل الهند الأخضر، ومسك البلوط،.كيف تختارين أفضل العطور المناسبة للشاطئ لكِهناك العديد من العطور المختلفة التي تشبه رائحة الشاطئ لبعض الناس، لكن بالنسبة للآخرين لا يفعلون ذلك، ومن أجل العثور على أفضل عطر شاطئي لك، عليك أولاً تحديد كيف تفوح منك رائحة الشاطئ بالضبط، وعندما تفعل ذلك، سيكون من الأسهل بكثير العثور على رائحة الشاطئ المثالية.إذا كنت ترغب في العثور على عطور تشبه رائحة المحيط أو البحر، فعليك الانتباه إلى العطور التي تحتوي على روائح بحرية مثل مياه البحر والملح والأعشاب البحرية وما إلى ذلك، حيث تضيف الجزيئات الاصطناعية مثل Calone أو Transluzone في العطور أيضًا طابعًا مائيًا أو بحريًا إليها.ولكن كيف تجد عطرًا تنبعث منه رائحة كريهة مثل الواقي من الشمس أو لوشن التسمير، انتبه إلى العطور بما في ذلك مزيج جوز الهند ونوتات الأزهار، مثل مسك الروم، والياسمين، والإيلنغ يلانغ، والفرانجيباني، وغيرها.إذا كانت هناك أيضًا أوراق الحمضيات والفواكه بالإضافة إلى جوز الهند والزهور الغريبة، فستحصل على بعض المشاعر الجزرية الاستوائية بالتأكيد.في هذه الأيام، يمكنك حتى العثور على روائح تشبه رائحة الكوكتيلات الشاطئية المفضلة لديك، على سبيل المثال العطور التي تنبعث منها رائحة مثل بينا كولادا أو العطور التي تشبه رائحة الموهيتو.