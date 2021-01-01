تجنب هذه الأخطاء لجني الفوائد القصوى للمشي من أجل فقدان الوزن



المشي المشي

المشي يمكن أن يساعدك بأكثر من طريقة للحفاظ على الصحة، حيث ينصح الأطباء بالمشى كل يوم، ويمكن أن يساعدك المشي على إنقاص الوزن بالإضافة إلى أنه يساعدك أيضًا على تجنب الكثير من الأمراض.



ووفقا لتقرير موقع "timesnownews" يوصي الكثير من الأطباء بالمشي لبعض الوقت بعد وجبات الطعام حتى يتم هضم الطعام جيدًا ويمكن لجسمك امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.



ومع ذلك، فإن المشي ليس كافيًا فحسب، بل من المهم أيضًا أن تمشي بالطريقة الصحيحة لجني الفوائد، إذا كنت تمشي فقط من أجل ذلك ، فهناك فرص كبيرة في أنك لن تحصل على أي فوائد منه، ألقِ نظرة على أخطاء المشي التي يجب عليك تجنبها من أجل إنقاص الوزن.

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الإفراط في إجهاد نفسكمن المهم ألا ترهق نفسك أثناء المشي، فعندما ترهق نفسك، لا تحصل عظامك وعضلاتك على الوقت الكافي لبناء نفسها ومع مرور الوقت تميل إلى التآكل، فمن السهل جدًا إرهاق جسمك للحصول على نتائج سهلة وسريعة ولكن هناك آثار جانبية عندما تجهد جسمك كثيرًا.المشي في وضعية سيئةعندما تمشي بوضعية سيئة، فإنها تميل إلى التأثير على ظهرك، لذلك، عند المشي، تأكد من أن ظهرك مستقيم ولكن حافظ على استرخاء كتفيك وعدم تيبسهما.ارتداء الأحذية الخاطئةعندما تمشي مرتديًا حذاءًا خاطئًا، فإن ذلك يؤثر على قدميك وقد يمثل ذلك مشكلة في وقت لاحق، يجب عليك اختيار حذاء مخصص للمشي حتى لا تجهد قدميك بلا داع.لا تشرب كمية كافية من الماءعندما تمشي، تميل إلى التعرق كثيرًا، وبالتالي، من المهم أن تحافظ على رطوبتك جيدًا، إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فقد يكون هناك انخفاض في مستويات الإلكتروليتات لديك والذي يمكن أن يسبب النعاس والتعب من بين العديد من المشكلات الأخرى.