علماء يبتكرون أجنة داخل مختبر..دون بويضات أو حيوانات منوية..

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ابتكر علماء في كامبريدج أجنة فأر اصطناعية في معمل ، دون استخدام بويضات أو حيوانات منوية ، مما يدل على وجود دماغ وقلب ينبض.



تم تطوير أجنة الفئران باستخدام الخلايا الجذعية ، واستمرت لمدة ثمانية أيام فقط، ولكن فريق البحث يقول إنه يمكن أن يحسن فهم المراحل الأولى لتطور الأعضاء - ولماذا تفشل بعض حالات الحمل.



يحذر علماء آخرون من أنه في حين أن هذه التقنية واعدة، لا تزال هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها.

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وكان فريق كامبريدج يدرس المراحل المبكرة من الحمل على مدار العقد الماضي ، لكن الكثير منها مخفي عن الأنظار في الرحم، ومن خلال محاكاة العمليات الطبيعية في المختبر ، وجدوا طريقة للحصول على ثلاثة أنواع من الخلايا الجذعية من الفئران للتفاعل والنمو في هياكل تشبه الجنين، وذلك حسب ما ذكرته شبكة بي بي سي البريطانية.استمرت أجنة الفئران الاصطناعية لمدة ثمانية أيام فقط ، بسبب عيوب - لكنها وصلت إلى النقطة التي بدأ فيها الدماغ في التطور.قالت الأستاذة ماجدالينا زيرنيكا جويتز ، أستاذة تطور الثدييات وبيولوجيا الخلايا الجذعية في كامبريدج وأستاذ علم الأحياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، إن هذا كان "حلمًا أصبح حقيقة" ويمكن أن يقدم لمحة عن كيفية تكوين الأعضاء.وأضافت: "هذه الفترة من حياة الإنسان غامضة للغاية ، لذا لنتمكن من رؤية كيف يحدث ذلك في طبق - للوصول إلى هذه الخلايا الجذعية الفردية ، وفهم سبب فشل العديد من حالات الحمل وكيف يمكننا منع حدوث ذلك أمر خاص للغاية ، وقد يعني التقدم أيضًا اعتمادًا أقل على الحيوانات لإجراء الأبحاث وطريقة مفيدة لاختبار عقاقير جديدة".ومع ذلك ، قال البروفيسور ألفونسو مارتينيز أرياس ، من جامعة بومبيو فابرا في برشلونة: "هذا تقدم ولكن في مرحلة مبكرة جدًا من التطور ، وهو حدث نادر ، بينما يبدو ظاهريًا وكأنه جنين ، إلا أنه يحمل عيوبًا لا ينبغي التغاضي عنها".يخطط الباحثون الآن للعمل على الحفاظ على نمو الأجنة الاصطناعية لمدة يوم أو يومين أطول ، وهو أمر يصعب القيام به دون تكوين مشيمة اصطناعية.في النهاية ، فإن طموحهم هو تطوير أجنة مماثلة من الخلايا الجذعية البشرية، ولكن هذا لا يزال بعيد المنال ، وهو أكثر تعقيدًا من الناحية الأخلاقية.في الوقت الحالي ، يسمح قانون المملكة المتحدة بدراسة الأجنة البشرية في المختبر فقط حتى اليوم الرابع عشر من التطور ، ولكن لا توجد قواعد حول الأجنة الاصطناعية.قال البروفيسور روبن لوفيل بادج ، من معهد فرانسيس كريك ، إن ذلك يجب أن يتغير، وبالنظر إلى التشابه مع الأجنة الحقيقية ، فإن ذلك يتطلب أيضًا النظر في ما إذا كان ينبغي تنظيم مثل هذه النماذج الجنينية القائمة على الخلايا الجذعية المتكاملة وكيفية تنظيمها".وأضاف أنه من المهم عدم التفكير في النماذج الشبيهة بالجنين، وعلى أنها شيء حقيقي - حتى لو كانت قريبة، وإذا كانت هذه مشتقة من خلايا جذعية بشرية ، ومن المقبول عدم زرعها في الرحم ، فلن نعرف أبدًا ما إذا كانت متكافئة".