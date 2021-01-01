6 فوائد لزيت شجرة الشاى..بيهتم بالبشرة وبيخلصك من رائحة العرق كمان..

يحتوى زيت شجرة الشاي على الكثير من الفوائد ولهذا يتمتع بشعبية كبيرة فى العالم، كما يستخدم في العديد من الوصفات الجمالية، حيث يعمل على علاج حب ??الشباب والندوب وترطيب الجلد والتخلص من الحكة، وغيرها من الفوائد التي تجعله من الزيوت الطبيعية التي يفضل استخدامها في فصل الصيف، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " bebeautiful"
فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة
يقلل ويمنع ظهور حب الشباب
هو واحد من أغنى المصادر الطبيعية حيث يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا والإلتهابات، لذلك يستخدم في علاج ندبات حب الشباب كما يعمل على تهدئة الأحمرار والتخلص من المسام الواسعة.
علاج الجروح الطفيفة
تعمل خصائصه المضادة للإلتهابات والمطهرة التي يحتوى عليها زيت شجرة الشاي على شفاء الجرح وتمنعه من التقرح.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!