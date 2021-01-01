الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية



تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية



يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خاصة بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية.



تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وبحسب وزارة التعليم العالي، يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات: مدارس الثانوية التجارية ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق، دبلوم المدارس الثانوية الزراعية ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بالمعاهد الفنية للتمريض.



الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد

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وأوضحت التعليم العالي الحد الأدني لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، بالكليات والمعاهد، على النحو التالي:- معهد فني صحي المنصورة 96.71.- معهد فني صحي الاسكندرية 96.50.- معهد فني صحي طنطا 96.42.- تربية حلوان 96.33.- معهد فني صحي الزقازيق 96.28.- معهد فني صحي سوهاج 96.14.- معهد فني صحي إمبابة 96.14.- فني صحي جنوب الوادي 96.07.- معهد فني صحي أسوان 96.00.- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.00.- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.17.- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.85.- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85.- المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 93.57.- اقتصاد منزلي حلوان 93.07.- المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.67.- اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 92.57.- اقتصاد منزلي العريش 92.57.- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 92.10.- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.00.- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.71.- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 91.42.الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية:1. استمارة شهادة الدبلوم الفني، من الأوراق الهامة للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية.2- أصل شهادة الميلاد، حتى يتمكن الطالب بالتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية.3- عدد 6 صور شخصية، كى يستطيع التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية.4 -صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية.5- نموذج 6 جند، ضرورى أن يحصل عليه الطالب للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية.6- شهادة الحصول على لقاح كورونا، لا يمكن الإستغناء عنها في تقديم تنسيق الدبلومات الفنية.