تعقد المفاوضات مع مشاريبوف.. والأهلي يواصل السعي لضمه

لم تفقد إدارة الأهلي الأمل في ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف جناح فريق النصر السعودي حتى الأن، رغم تعقد المفاوضات بعد رغبة مدرب النصر في الإبقاء على اللاعب وعدم بيعه.
وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة ليلا كورة أن الصفقة توقفت، ولكنها لم تلغى، حيث يواصل الأهلي الضغط لضمه.
وأضاف المصدر: "الأهلي لا يزال عليى تواصل مع اللاعب حتى مساء اليوم، ولكن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر السعودي طالب بمنحه مهلة من الوقت لحسم الموقف النهائي من الإبقاء عليه ضمن صفوف فريقه السعودي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!