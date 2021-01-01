الأمن يكشف التفاصيل .. فيديو مثير للجدل داخل مسجد



فيديو مثير للجدل داخل مسجد فيديو مثير للجدل داخل مسجد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن الادعاء بقيام أفراد شرطة باصطحاب شخص من داخل مسجد أثناء أداء الصلاة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/7 الماضي، "تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية بنشوب مشاجرة ببندر نبروه بين طرف أول عامل، وطرف ثان 4 عمال، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لوجود خلافات سابقة بينهم، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بعصا، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة".



وعلى الفور تم الانتقال لمكان الواقعة وحال السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، هرب أحد أفراد الطرف الثاني ودخل إلى أحد المساجد، وتم ضبطه في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.