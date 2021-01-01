تؤكد سوني ظهور PlayStation VR2 لأول مرة في أوائل عام 2023

لن يتم إطلاق نظارات الواقع الافتراضي Sony PlayStation VR2 لجهاز PlayStation 5 التي تم الإعلان عنها في بداية العام حتى العام المقبل ، حيث أعلنت الشركة المصنعة الآن رسميًا عبر حساب بلاي ستيشن الياباني على تويتر.
وبالتالي ، لدينا أخيرًا الوقت المقدر الذي يمكننا فيه وضع أيدينا ، وأعيننا ، على نظارات الواقع الافتراضي PlayStation VR2. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، لا يوجد تاريخ محدد ، لذلك سيتعين علينا أنتظار المزيد من المعلومات.
سيتلقى الجهاز شاشات OLED مع دعم دقة 4K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. سيكون مجال الرؤية 110 درجة. تقول Sony أن سماعة الرأس ستتصل بوحدة التحكم باستخدام كبل USB-C فقط.
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