تؤكد سوني ظهور PlayStation VR2 لأول مرة في أوائل عام 2023



PlayStation VR2 PlayStation VR2

لن يتم إطلاق نظارات الواقع الافتراضي Sony PlayStation VR2 لجهاز PlayStation 5 التي تم الإعلان عنها في بداية العام حتى العام المقبل ، حيث أعلنت الشركة المصنعة الآن رسميًا عبر حساب بلاي ستيشن الياباني على تويتر.



وبالتالي ، لدينا أخيرًا الوقت المقدر الذي يمكننا فيه وضع أيدينا ، وأعيننا ، على نظارات الواقع الافتراضي PlayStation VR2. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، لا يوجد تاريخ محدد ، لذلك سيتعين علينا أنتظار المزيد من المعلومات.



سيتلقى الجهاز شاشات OLED مع دعم دقة 4K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. سيكون مجال الرؤية 110 درجة. تقول Sony أن سماعة الرأس ستتصل بوحدة التحكم باستخدام كبل USB-C فقط.

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قدمت الشركة أيضًا وحدات تحكم VR في شكل كرات ذات استجابة لمسية ونظام التعرف على اللمس - سوف 'يفهم' الجهاز مكان وجود إبهام اللاعب أو السبابة أو الأصابع الوسطى دون الحاجة إلى الضغط على الأزرار.أعلنت شركة سوني بالفعل أن عارض الواقع الافتراضي سيرافقه حوالي عشرين فيلمًا رئيسيًا في بدايته. من بينها ألعاب من سلسلة Horizon وعالم Walking Dead ، بالإضافة إلى إصدارات VR من No Man’s Sky و Resident Evil Village.ستكون سماعة الرأس متوافقة فقط مع وحدة تحكم PlayStation 5. لم يتم الإعلان عن سعر PlayStation VR2 بعد. لذا يجب علينا الإنتظار حتى ساعة الإطلاق الرسمي ، أو الإنتظار حتى ظهور المزيد من المعلومات.