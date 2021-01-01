سامسونج تمنح مالكي أجهزة التلفزيون الذكية اشتراك ابل تي في بلس مجانًا لمدة ثلاثة أشهر

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

أعلنت شركة سامسونج اليوم عن عرض ترويجي جديد لفترة محدودة لأصحاب أجهزة التلفزيون الذكية. يقدم لهم اشتراكًا لمدة ثلاثة أشهر في + Apple TV مجانًا. هذا العرض الترويجي متاح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ، لذلك فهو بالتأكيد سيجعل الكثير من الناس سعداء. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.

هذا العرض متاح لأي شخص يمتلك تلفزيون سامسونج الذكي من (2018 إلى 2022) ابتداءً من اليوم وحتى 28 نوفمبر. يحتاجون ببساطة إلى التسجيل من خلال تطبيق Apple TV للاستمتاع بثلاثة أشهر من خدمة + Apple TV على سامسونج. العملية بسيطة بما فيه الكفاية. ما عليك سوى تشغيل التطبيق على جهاز التلفزيون المؤهل واتباع التعليمات المقدمة على الشاشة.

+ Apple TV هي خدمة البث التلفزيوني المقدمة من شركة آبل. لقد استثمرت بكثافة في البرمجة الأصلية للخدمة لإنتاج الدراما والمسلسلات الكوميدية الأصلية من Apple ، والأفلام ، والترفيه العائلي ، والأفلام الوثائقية ، والمزيد.

من المهم ملاحظة أن سامسونج كانت أول شركة مصنعة لأجهزة التلفاز تدعم تطبيق Apple TV على منصة تلفزيون ذكية. يستمر هذا التعاون الوثيق مع خدمة Apple TV ، كما أنه يوفر فوائد لشركة سامسونج أيضًا. يرتبط عدد لا يحصى من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بنظام Apple البيئي.

إذا كان أي من هؤلاء العملاء يتطلع إلى شراء تلفزيون جديد في الأشهر الثلاثة المقبلة ، فقد ينجذبون نحو Samsung TV حيث يمكنهم الحصول على ثلاثة أشهر من Apple TV + مجانًا معه. أولئك الذين يمتلكون بالفعل نموذجًا مؤهلًا سيقدرون أيضًا هذه الهدية الترويجية. لديهم متسع من الوقت للتحقق من المحتوى على Apple TV + قبل شراء اشتراك.

المصدر: tech1new

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