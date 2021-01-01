قريبًا قد تسمح جوجل بالنسخ الاحتياطي لبيانات ساعة Wear OS الذكية إلى Google One

في العام الماضي ، بدأت جوجل التركيز على نظام أندرويد البيئي مع إطلاق Wear OS 3 بالشراكة مع سامسونج. بصرف النظر عن نظام التشغيل للساعة الذكية ، قامت الشركة أيضًا بتحسين نظام أندرويد للهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للطي التي تعمل بنظام Android 12L. الآن ، تحاول جعل النسخ الاحتياطي لبيانات الساعة الذكية أسهل. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
وفقًا لتقرير صادر عن مطوري XDA ، قد تسمح الشركة قريبًا بالنسخ الاحتياطي لبيانات ساعة Wear OS الذكية مباشرة إلى Google One. تم الكشف عن هذه المعلومات من خلال تفكيك APK للإصدار التجريبي لتطبيق خدمات Google Play (الإصدار 22.32.12).
تتضمن بعض رموز التطبيق سلسلة companion_backup_opt_in_title ، والتي تحتوي على المطالبات التالية: احتفظ بنسخة احتياطية من جهازك باستخدام Google One / النسخ الاحتياطي بواسطة Google One / اختر حسابًا احتياطيًا.
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