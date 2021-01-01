يصل هاتف Huawei Mate Xs 2 إلى المملكة المتحدة… وتبدأ الطلبات المسبقة من 31 أغسطس

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صورة الخبر: Huawei Mate Xs 2
Huawei Mate Xs 2

أطلقت هواوي الهاتف الذكي Huawei Mate Xs 2 القابل للطي في وقت سابق من هذا العام في الصين، وقبل بضعة أشهر، وصل الجهاز إلى الأسواق العالمية. والآن، تم عرضه أخيرًا في المملكة المتحدة.

سيكون الهاتف الذكي القابل للطي جاهزًا للطلب المسبق اعتبارًا من 31 أغسطس، وسيتم الشحن اعتبارًا من 12 سبتمبر.

سيحصل العملاء الذين طلبوا الهاتف الذكي مسبقًا على ساعة Watch GT 3 Pro مجانية (46 ملم مع السوار الأسود المطاطي أو الحزام الجلد البني). لا يزال سعر الجهاز مجهول، ولكن بالنظر إلى أنه يبدأ من 1999 يورو للمستخدمين الأوروبيين، يمكننا أن نتوقع وصوله بحوالي 1899 جنيهًا إسترلينيًا.

يتكون الهاتف الذكي من شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة عند طيه، وعند فتحه، هناك شاشة OLED بحجم 7.8 بوصة ودقة 2480 × 2200 بكسل. تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز، وتغطي 100? من التدرج اللوني DCI-P3.

المصدر: بوابه المتميز

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