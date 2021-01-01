تستعد سوني للإعلان عن Xperia 5 IV في الأول من سبتمبر

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صورة الخبر: Xperia 5 IV
Xperia 5 IV

تعقد شركة سوني مؤتمرها القادم في الأول من سبتمبر المقبل، وتشير التوقعات إلى أن الشركة تخطط للإعلان عن هاتف Xperia 5 IV في الحدث المرتقب.

شغل هاتف Xperia 5 IV عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة إستعداداً للإعلان الرسمي، واليوم تحدد شركة سوني موعد لمؤتمرها القادم للإعلان عن الهاتف في الأول من سبتمبر، على أن يتم بث الحدث على قناة Sony Xperia الخاصة على منصة اليوتيوب.

ولقد سجلت وصورت”Cat Burns” أغنية جديدة لشركة سوني عبر هاتف Xperia القادم من الشركة، إلا أنها لم تؤكد بشكل رسمي على أن الهاتف المستخدم هو Xperia 5 IV.

يذكر أن قاعدة بيانات FCC كشفت عن خطط سوني لدعم هاتف Xperia 5 IV القادم برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يأتي الهاتف بإعدادات للكاميرة تحاكي Xperia 5 III الذي يتضمن ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يأتي الإصدار الجديد من سوني بشاشة OLED بحجم 6 إنش، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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