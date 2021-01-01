تستعد سوني للإعلان عن Xperia 5 IV في الأول من سبتمبر

تعقد شركة سوني مؤتمرها القادم في الأول من سبتمبر المقبل، وتشير التوقعات إلى أن الشركة تخطط للإعلان عن هاتف Xperia 5 IV في الحدث المرتقب.
شغل هاتف Xperia 5 IV عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة إستعداداً للإعلان الرسمي، واليوم تحدد شركة سوني موعد لمؤتمرها القادم للإعلان عن الهاتف في الأول من سبتمبر، على أن يتم بث الحدث على قناة Sony Xperia الخاصة على منصة اليوتيوب.
ولقد سجلت وصورت”Cat Burns” أغنية جديدة لشركة سوني عبر هاتف Xperia القادم من الشركة، إلا أنها لم تؤكد بشكل رسمي على أن الهاتف المستخدم هو Xperia 5 IV.
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