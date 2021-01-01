يحصل متجر RuStore الروسي للتطبيقات على ميزة مهمة

أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات عن إضافة ميزة جديدة للمتجر قد تهم الكثيرين من مستخدميه.
وتبعا للخبراء في شبكة "VK" الروسية المطورة للمتجر فإن جميع المستخدمين المسجلين عبر حسابات إلكترونية في المتجر والذين يستخدمون أنظمة Android بات بإمكانهم الآن تقييم التطبيقات الموجودة في RuStore، ووضع تعليقات على التطبيقات وآلية عملها".
ويمكن تقييم التطبيقات الموجودة في المتجر وفق معيار مكون من 5 نقاط، كما يمكن للمستخدم أيضا تعديل الملاحظات أو التعليقات التي وضعها على أداء التطبيقات، أو حذف تلك التعليقات نهائيا، ويمكن للمستفيدين من التقييمات الحصول على نتائج التقييم وفرزها تبعا للتواريخ أو كمية الإعجابات التي حصلت عليها البرامج.
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