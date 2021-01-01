أوفر برايس على سيات إبيزا في السوق المحلي



سيات إبيزا سيات إبيزا

شهدت سيارة سيات إبيزا المتاحة في السوق المحلي تغيير في سعرها الرسمي، وذلك بسبب ظاهرة الأوفر برايس التي ترفض أن ترحل عن سوق السيارات المصري، وهي ممثلة في مبلغ مالي يضاف على السعر الرسمي المعلن للسيارة من وكيلها المحلي، ويفرضه الموزعين في مصر نظير تسليم السيارة بشكل أسرع للعميل، حيث ارتفع سعر موديل 2022 من سيارة سيات إبيزا بقيمة 140 ألف جنيه إضافية كقيمة أوفر برايس غير رسمية على السيارة، وبذلك أصبح السعر التجاري لهذا الموديل كالتالي:



- فئة FR بسعر رسمي 490 ألف جنيه (يضاف 140 ألف جنيه أوفر برايس).



جدير بالذكر أن هذا الموديل يتم طرحه محليا بمحرك بنزين 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1000 سي سي وبقوة 115 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية.