

مكيف السيارة مكيف السيارة

المربع نت – يعد مكيف السيارة أكثر الأشياء أهميةً في الأجواء الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة، كما أن تشغيله أمر بديهي، إلا أنه يوجد بعض الحيل التي لا يعرفها الكثير عن زيادة كفاءة ورفع الجودة الخاصة بمكييف السيارة.



أهم النصائح للحصول على أعلى جودة من مكيف السيارة:

عدم تشغيل مكيف السيارة على أعلى درجة فور تشغيله: يجب أن تفتح الأبواب والنوافذ أولاً وتترك الهواء الساخن يخرج من السيارة خاصةً إذا كانت السيارة معرضة للشمس أثناء الاصطفاف.

توجيه فتحات المكيف لأعلى: في بداية التشغيل، لأن كثافة الهواء البارد أكبر من كثافة الهواء الساخن، هنا تفعل مثلما يحدث بالثلاجة، يخرج الهواء البارد من المكيف لأعلى، ثم يهبط لأسفل مرة أخرى وينتشر بالسيارة كلها.

صف السيارة في أماكن الظل: ربما تجد هذه النصيحة بديهية، لكن يجب التفكير بها كل مرة قبل صف سيارتك، تعرض السيارة للشمس يجعلها تمتص حرارة بشكل كبير، وعند تشغيل التكييف جزء كبير يهدر في تبريد السيارة ليس لتهوية الركاب، مما يقلل من كفاءة المكيف ويطيل من زمن تبريد السيارة.أهم النصائح والحيل لرفع جودة مكيف السيارة 2اقرأ أيضاً: تكييف سيارات مكوناته وكيفية إصلاحه 2022

نوافذ السيارة: يوجد أمور كثيرة مهمة بهذا الجزء، على سبيل المثال تظليل النوافذ، حيث يمنع التظليل تحول أشعة الشمس إلى أشعة تحت حمراء عند مرورها عبر النوافذ ورفع درجة الحرارة جداً. أمر آخر ألا وهو إغلاق النوافذ بإحكام أثناء تشغيل المكيف، وهذا الشيء غاية في الأهمية ويساعد على رفع كفاءة المكييف وتقليل فترة تبريد السيارة.

الصيانات الدورية: العامل الأول لتحسين أداء أي منظومة في السيارة هو المحافظة على جدول صيانتها، تأكد من فحص منظومة التكييف كلها وعدم وجود تسريب وإعادة شحنها وتغيير الفلتر، لأن انسداد الفلاتر بسبب الشوائب والأوساخ يقلل جداً من كفاءة التكييف.أهم النصائح والحيل لرفع جودة مكيف السيارة 3

تفعيل وضع تدوير الهواء: يعمل هذا الوضع على تدوير الهواء داخل صالون السيارة، كما أنه يقلل من سحب الهواء من خارج السيارة، بل يقوم على تبريد الهواء داخل السيارة أكثر من مرة، وبالتالي الفترة الزمنية لتبريد السيارة تكون قصيرة.

تنظيف دورة المكيف: يمكنك تنظيف الرادياتير “Radiator” الخاص بتبريد محرك السيارة، ويليه وشبه ملتصق به الرادياتور الخاص بدورة التكييف “المكثف Condenser” بعد التنظيف يمكنك ملاحظة فرق كبير في جودة التكييف.

هذه أهم النصائح التي يمكن أن نقدمها، بالإضافة إلى أن إهماله وتركه لفترات طويلة أمر غير جيد، لذلك يجب عليك تشغيله بصفة دورية سواء في الشتاء أو الصيف حتى لا يلحق المنظومة أي ضرر.

