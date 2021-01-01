تحصل دودج تشالنجر 2023 على إصدار Shakedown تمهيداً لتوديع محركات الاحتراق الداخلي



دودج تشالنجر 2023 دودج تشالنجر 2023

المربع نت – بدأت دودج العد التنازلي لموديلات تشارجر وتشالنجر المزودة بمحركات 8 سلندر، وكشفت العلامة عن إصدار “شيك داون” الجديد لتشالنجر 2023، واحد من آخر 7 إصدارات خاصة للموديل قبل إلغاء محركات الاحتراق الداخلي تماماً.



ويتميز الإصدار بالتحديثات الجمالية المستوحاة من سيارة اختبارية بنفس الاسم، دشنتها دودج في معرض سيما 2016، بنفس الشرائط الحمراء والسوداء الممتدة من غطاء المحرك وحتى صندوق الأمتعة.



كما استلمت السيارة رسومات حمراء جديدة على الرفارف، وشعارات خاصة على الشبك الأمامي، ومكابح بريمبو حمراء جديدة وجنوط 20 إنش، مع زخرفات حمراء كذلك في المقصورة.

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1000 نسخة فقط لإصدار دودج تشالنجر شيك داون الجديدوتنوي دودج بناء 1000 نسخة فقط من إصدار “شيك داون” الجديد، منهم 500 نسخة مبنية على فئة تشالنجر R/T سكات باك بطلاء رمادي وجنوط سوداء مصقولة، و500 نسخة مبنية على فئة R/T سكات باك بالجسد العريض، والتي تتميز بجنوطها الكربونية السوداء.وستكشف دودج عن أسعار الإصدار الجديد قرب موعد طرحه في ربيع 2023، وستكشف عن ثاني إصدار خاص للموديل يوم 31 أغسطس القادم.