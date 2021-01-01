تحصل دودج تشالنجر 2023 على إصدار Shakedown تمهيداً لتوديع محركات الاحتراق الداخلي

المربع نت – بدأت دودج العد التنازلي لموديلات تشارجر وتشالنجر المزودة بمحركات 8 سلندر، وكشفت العلامة عن إصدار “شيك داون” الجديد لتشالنجر 2023، واحد من آخر 7 إصدارات خاصة للموديل قبل إلغاء محركات الاحتراق الداخلي تماماً.
ويتميز الإصدار بالتحديثات الجمالية المستوحاة من سيارة اختبارية بنفس الاسم، دشنتها دودج في معرض سيما 2016، بنفس الشرائط الحمراء والسوداء الممتدة من غطاء المحرك وحتى صندوق الأمتعة.
كما استلمت السيارة رسومات حمراء جديدة على الرفارف، وشعارات خاصة على الشبك الأمامي، ومكابح بريمبو حمراء جديدة وجنوط 20 إنش، مع زخرفات حمراء كذلك في المقصورة.
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