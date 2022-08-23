سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022، في مصر، تداولاته في السوق المحلية، على أسعار نهاية تعاملات الخميس.



وتراجعت أسعار الذهب مرتين متتاليتين خلال يوم الخميس، وكان التراجع الثاني محدودًا بين الأعيرة، حيث بلغ جنيهًا لعيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، و1.25 جنيه لعيار 24، ونحو 75 قرشًا لعيار 18.



أسعار الذهب الآن

حقق عيار 21 في محلات الذهب 1077 جنيهًا للشراء مقابل 1072 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1230.75 جنيه للشراء مقابل 1225.25 جنيه للبيع.

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وسجل عيار 18 في المحلات حيث سجل 923.25 جنيه للشراء مقابل 918.75 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 718 جنيه للشراء مقابل 714.75 جنيهًا للبيع.سعر جنيه الذهبتراجع سعر جنيه الذهب في السوق المحلية بقيمة 8 جنيهات مسجلًا 8616 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، في الدول العربية بدأت منخفضة مسجلة نفس أسعار تعاملات الخميس.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 207.08 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 189.82 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 181.19 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 155.31 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 120.80 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.37 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.92 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.20 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.03 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.13 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 211.59 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 193.96 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 185.14 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 158.69 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 123.34 ريال