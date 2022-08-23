سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

صورة الخبر: سعر الذهب
سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022، في مصر، تداولاته في السوق المحلية، على أسعار نهاية تعاملات الخميس.

وتراجعت أسعار الذهب مرتين متتاليتين خلال يوم الخميس، وكان التراجع الثاني محدودًا بين الأعيرة، حيث بلغ جنيهًا لعيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، و1.25 جنيه لعيار 24، ونحو 75 قرشًا لعيار 18.

أسعار الذهب الآن
حقق عيار 21 في محلات الذهب 1077 جنيهًا للشراء مقابل 1072 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1230.75 جنيه للشراء مقابل 1225.25 جنيه للبيع.

وسجل عيار 18 في المحلات حيث سجل 923.25 جنيه للشراء مقابل 918.75 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 718 جنيه للشراء مقابل 714.75 جنيهًا للبيع.

سعر جنيه الذهب
تراجع سعر جنيه الذهب في السوق المحلية بقيمة 8 جنيهات مسجلًا 8616 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، في الدول العربية بدأت منخفضة مسجلة نفس أسعار تعاملات الخميس.

سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب عيار 24 يسجل 207.08 درهم
سعر الذهب عيار 22 يسجل 189.82 درهم
سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.19 درهم
سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.31 درهم
سعر الذهب عيار 14 يسجل 120.80 درهم
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب عيار 24 سجل 17.37 دينار
سعر الذهب عيار 22 سجل 15.92 دينار
سعر الذهب عيار 21 سجل 15.20 دينار
سعر الذهب عيار 18 سجل 13.03 دينار
سعر الذهب عيار 14 سجل 10.13 دينار

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 24 سجل 211.59 ريال
سعر الذهب عيار 22 سجل 193.96 ريال
سعر الذهب عيار 21 سجل 185.14 ريال
سعر الذهب عيار 18 سجل 158.69 ريال
سعر الذهب عيار 14 سجل 123.34 ريال

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36090

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager