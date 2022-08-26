أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 26-8-2022



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 26-8-2022 استقرارًا نسبيًّا تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، حيث شهدت أمس تباينًّا شديدًا إذ ارتفع الدولار واليورو مجددًا، واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما تباين الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وتستعرض بوابة «المال نيوز» في بيان تفصيلي سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.63 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك مصر: 22.55 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 22.55 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 22.60 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبنك مصر: 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.11 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.09 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةمصرف أبوظبي الإسلامي: 60.88 جنيه للشراء، و62.44 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 60.43 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.بنك مصر: 60.05 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةمصرف أبوظبي الإسلامي: 5.22 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.10 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.