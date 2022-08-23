رئيس مجلس الوزراء : صندوق النقد ليس لديه اعتراض على برامج حماية ودعم المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت مع نهاية فترة البرنامج السابق في يونيو 2021، وذلك بهدف الاتفاق على برنامج دعم فني فقط للمساعدة في استكمال خطط الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصري.
أضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، أن المفاوضات لم تتطرق إلى الحصول على شريحة تمويلية إلا بعد نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا ان الصندوق لديه ترحب بكل الحزم الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، ولا يوجد أي تحفظ أو اعتراض عليها، إذ لا إصلاح اقتصادي بدون بعد اجتماعي، لكن يبقى أساس المحادثات مع الصندوق هو استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضة لأى أزمات.
قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر
وتخوض مصر محادثات مع الصندوق منذ مارس الماضي بهدف الحصول على دعم لتجاوز الصدمات الخارجية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية.
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