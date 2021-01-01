يتجسس تيك توك على نشاطك سرا.. اعرف إزاي تحمي نفسك

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يواجه تطبيق تيك توك الصيني، العديد من الانتقادات خلال الآونة الأخيرة، ومؤخرا يتهم بعض المنتقدين شبكة التواصل الاجتماعية أنها تتجسس على مستخدميها على غرار منصات التواصل الأخرى مثل فيسبوك.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشفت دراسة جديدة أن تطبيق تيك توك يمكنه تتبع نقرات شاشة المستخدمين عند زيارتهم لمواقع الويب الأخرى على نظام iOS.



تيك توك يتجسس على نشاط الويب الخاص بك سرا

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أشار تقرير جديد شاركه مهندس فيليكس كراوس، مؤسس Fastlane، وهي أداة مفتوحة المصدر تسهل تطوير التطبيقات على iOS و Android، إلى أن تيك توك يتتبع كل نقرة تحدث على شاشة الهاتف أثناء التصفح في تطبيق على نظام iOS، بما في ذلك الروابط التي تم النقر فوقها، بالإضافة إلى كلمات المرور التي يقوم المستخدم بكتاباتها.وعلى غرار التقرير الذي نشر مؤخرا حول تتبع موقع فيسبوك لنشاط مستخدميه بطريقة جديدة، أشارت الدراسة التي أجراه "كراوس"، إلى أن تطبيق "تيك توك" يمقل المستخدمين إلى متصفح داخل التطبيق عند النقر فوق أي رابط التي تفتح في التطبيق، ولا يقوم بفتح تلك الروابط في نافذة أخرى أو من خلال متصفح تابع لجهة خارجية.وأوضح "كراوس" في دراسته التي نشرتها مجلة "فوربس"، أن تيك توك على نظام التشغيل iOS، يستخدم رموز لغة البرمجة "JavaScript"، لنقل المستخدمين لمواقع الويب التابعة لجهات خارجية عند زيارتها باستخدام متصفح مخصص داخل التطبيق لتتبع نشاط المستخدم.وأظهر البحث الذي أجراه "كراوس"، أن تطبيق تيك توك يتتبع جميع تفاعلات المستخدمين مع مواقع الويب الخارجية، وكل نقرة يضغط بها على لوحة المفاتيح لإدخال النصوص، والتي قد تتضمن معلومات خاصة مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، مضيفا أنه لا توجد طريقة لمعرفة التفاصيل الكاملة حول البيانات التي يجمعها التطبيق، أو كيف يتم نقل البيانات أو استخدامها فيما بعد.تيك توك لديه حق الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بكوفي سياق متصل، أوضح لبريادارسي ناندا، من كلية هندسة البيانات بجامعة سيدني، أن جمع البيانات بضغطة زر تتطابق بشكل وثيق مع تثبيت راصد لوحة المفاتيح keylogger، وهي فئة من البرامج الضارة،ونفى المتحدث باسم تيك توك مزاعم "كراوس"، قائلا إن استنتاجاته غير صحيحة ومضللة، موضحا أن الباحث أن إضافة كود JavaScript، لا يعني أن تطبيق الفيديوهات القصيرة يفعل أي شيء يضر مستخدميه، وأشار إلي أن هذا الرمز يتم استخدامه فقط لمراقبة الأداء وتصحيح الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.كيف تحمي نفسك؟لحماية بياناتك الحساسة، يقدم لك "فيليكس كراوس" بعض النصائح، التي يطالب فيها مستخدمي الإنترنت إلى عدم فتح الرابط عندما يكونون في تطبيق تيك توك، على سبيل المثال، يمكنك نسخة وإرساله إلى الأصدقاء عبر الرسائل المباشرة، بعد ذلك، ستتمكن من نسخه ولصقه في متصفح خارجي، بخلاف ذلك، يجب في جميع الحالات تجنب فتح رابط مباشرة في التطبيق.