أول حكم قضائي لصالح إيلون ماسك..وما زالت المفاجآت مستمرة في قضية تويتر ..



إيلون ماسك إيلون ماسك

بعد جلسة استماع بشأن طلبات الاكتشاف المقدمة من محامي كلا من إيلون ماسك Elon Musk وشركة "تويتر"، أمر قاضٍ أمس الخميس، بمنح أغني رجل في العالم إمكانية الوصول إلى بيانات مستخدمي بعض البيانات الإضافية المتعلقة بكيفية حساب Twitter، عدد “المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم”، لتقدير عدد حسابات الروبوت الاجمالية على المنصة والتي يجادل ماسك بأن الشركة خدعته في هذا الأمر.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "theguardian" الأمريكية، طلبت القاضية "كاثالين ماكورميك"، من شركة تويتر تسليم إيلون ماسك، إمكانية الوصول إلى بيانات الاحصاء المستخدمة في مراجعة 2021 للمستخدمين النشطين على المنصة.



أمر قضائي بتسليم إيلون ماسك بيانات تويتر من مراجعة مستخدمي 2021

وفي الوقت نفسه، رفض "ماكورميك" طلب فريق محامو الملياردير الأمريكي الذي يسعى للحصول على معلومات أخرى باعتبارها “مبالغ فيها بشكل سخيف”، والتي يمكنها أن تساعده على فهم كيفية حساب الشركة لعدد مستخدميها الحقيقين، وذلك لإنهاء صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة.

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وأراد محامو إيلون ماسك، الإطلاع على جميع البيانات التي قد يخزنها تويتر لكل من حوالي 200 مليون حساب، والتي تم إدارجها في حساب وحدة التقييم اليومي mDAU، كل يوم على مدار ثلاث سنوات تقريبا، والتي تغطي تريليونات من نقاط البيانات، كما ذكرت المستشارة "ماكورميك" في حكمها.موضحة أن تويتر نفسها قد تواجه صعوبة في تحديد الاستجابة لهذا الطلب، لأن أي شخص ذو عقل سليم لم يحاول القيام بمثل هذا الجهد، لحساب هذه الكمية من البيانات، وأن مثل هذا الطلب قد يكون مرهق للغاية على "تويتر".ولتخفيف هذا العبء، أمرت القاضية الأمريكية شركة تويتر، بتسليم إيلون ماسك، البيانات الخاصة بـ 9000 حساب، يتم أخذهم كعينة عشوائية من إحصائيات الشركة للربع الرابع من العام الماضي، كجزء من عمليتها لتقدير عدد حسابات البريد العشوائي.ورد على هذا القرار، دافع فريق محامو "تويتر"، بأن هذه البيانات غير موجودة وسيكون جمعها عبئا كبيرا على الشركة، لذلك أعطت المستشارة “كاثالين ماكورميك” الشركة مهلة أسبوعين لجمع البيانات المطلوبة منها.ومنذ إعلان إنسحابه من الصفقة في شهر يوليو الماضي، يواجه كلا الطرفين مواجهة قانونية مضادة في معركة قضائية هي الأولى من نوعها، حيث يسعى كلاهما للحصول على معلومات لدعم حججهما حول ما إذا كان يجب أن يكون إيلون ماسك، قادرا على الخروج من اتفاقيته لشراء Twitter مقابل 44 مليار دولار قبل أن تبدأ المحاكمة في 17 أكتوبر.وادعى إيلون ماسك أن سبب إنسحابه من الصفقة بهذا الشكل، هو أن الشركة احتلت عليه من خلال تحريف نسبة المستخدمين الحقيقيين التي قدمتها عبر إفصاحاتها المالية التي اعتمد عليها لتقديم عرض الاستحواذ الخاص به وأراد أن تؤكد البيانات تقديرات البريد العشوائي على Twitter من أجل إتمام الصفقة، وهو ما رفضت الشبكة الاجتماعية القيام به نظرا لأن طلبات ماسك صعبة التنفيذ، لذلك من المقرر إجراء محاكمة مدتها خمسة أيام، تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، لتحديد موقف كلا الطرفين في هذه القضية .