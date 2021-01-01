تكشف تسريبات تغييرات جذرية في iPhone 14.. اعرف إيه الجديد من أبل



iPhone 14 iPhone 14

تستعد شركة أبل Apple، للكشف عن سلسلة iPhone 14 المنتظرة، من خلال حدث افتراضي ستعقده الشركة بشكل رسمي في 7 سبتمبر المقبل، ستعلن من خلاله عن 4 إصدارات جديدة هي iPhone 14 و iPhone 14 Pro و 14 Max و 14 Pro Max، بالإضافة إلى ذلك جهاز AirPods Pro جديد، والساعة الذكية Watch Series 8 بإصدار Pro متين.



وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac"، كشف تسريب جديد عن إصدار لهاتف آبل المرتقب iPhone 14 Pro، بمجموعة من الألوان المتنوعة، حيث سيأتي الهاتف الرائد في ألوان عصرية جذابة على رأسها الأزرق والبنفسجي.



آبل ستقدم آيفون 14 برو في ألوان عصرية وجذابة

قد يعجبك أيضا...

وأظهرت المجسمات الجديدة، التي تمت مشاركتها عبر مقطع فيديو على منصة التواصل الصينية، Weibo، 5 ألوان جديدة على ما يبدو أنها لهاتف آيفون 14 برو، من بينهم الألوان التقليدية المميزة لهواتف آبل، مثل الذهبي والأبيض والأسود، كما يظهر اللون البنفسجي أو الأرجواني لـ iPhone 14 Pro.وكما أوضح مقطع الفيديو اللون الأرجواني لهيكل هاتف آيفون 14 برو من زوايا مختلفة، حيث تتغير انعكاسات الضوء، وبذلك درجة وضوح اللون تتفاوت، إذ جلبت آبل خيارا أرجوانيا لهواتف iPhone 12 و 12 mini، كما حصلت أجهزة iMac بقياس 24 بوصة، وكما حصل آيباد ميني من الجيل السادس والخامس على ألوان أرجوانية، لذلك، لا يوجد سبب يمنعها من إحضار هذا اللون للتشكيلة المرتقبة، لأنه أصبح لون موحد بشكل أساسي في محفظتها.وبالإضافة إلى ذلك، تأتي صورة أخرى من موقع Weibo الصيني، تُظهر كيف ستبدو ألوان iPhone 14 Pro الأخرى، حيث سيأتي الهاتف في 5 ألوان هي: الأرجواني - الأزرق الداكن - الذهبي - الأبيض الجرافيت - والفضي.ومن المحتمل أن تتغيير ألوان طرازات آبل القادمة، عن تلك التي ظهرت في المجسمات التخيلية، عادة تختلف خيارات آبل عند الإعلان عن أجهزتها الجديدة، نظرا لأن أغلب خلفيات أجهزتها ما تكون مصنوعة من البلاستيك، ولكتها قد تتبنى التقنية المستخدمة في طريق ألوان Sierra Blue لجهاز iPhone 13 Pro، والتي تستخدم طبقات متعددة من السيراميك المعدني بمقياس نانومتر مطبق عبر السطح الخارجي للجهاز من أجل الحصول على مظهر نهائي مذهل ومتين.وكانت الشائعات حول اللون الأرجواني لجهاز iPhone 14 Pro و Pro Max موجودة منذ فترة. ظهرت تقارير في وقت سابق من هذا العام، والتي تشير إلى أن ألوان هاتف iPhone 14 Pro ستكون الأخضر والأرجواني والفضي والذهبي والجرافيت، مع اللون الأرجواني ليحل محل اللون الأزرق.