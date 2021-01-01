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يطرح واتساب WhatsApp، بانتظام ميزات جديدة لمستخدميه كل فترة، حيث يعمل حاليا على ما قد يكون التحديث التالي لمنصة المراسلة، والذي يتعلق بإظهار صور الملف الشخصي للمشاركين في الدردشة الجماعية.



وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، كشفت تقارير حديثة عن أن تطبيق واتساب، يعمل على إضافة ميزة جديدة سيتم طرحها في البداية لهواتف آيفون، والتي ستجلب معها تعديلات وتحسينات إضافية في واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق على نظام التشغيل iOS، والتي ستسمح للمستخدمين بإظهار صورة ملفهم الشخصي للمشاركين الآخرين بالمجموعات.



واتساب يختبر ميزة تتعلق بصورة البروفايل

ووفقا تقرير WABetainfo، المتخصص في رصد تحديثات التطبيق، فأن واتساب يعمل على ميزة عرض جديدة، تعرف باسم عرض صور الملف الشخصي في الدردشات الجماعية، والتي تم رصدها في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة عبر نظام آبل iOS، والذي يحمل الرقم 22.18.0.72.

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وأظهرت لقطة الشاشة التي شاركها موقع "WABetainfo"، إن أي رسالة واردة في دردشة جماعية ستعرض صورة الملف الشخصي للمرسل بجوار اسمه، على عكس الوضع الحالي الذي يظهر فقط اسم المشاركين في المجموعة بجانب رسائلهم.وفي الوقت الحالي، تعد الميزة قيد التطوير على هواتف آيفون فقط، ولم يوضح التقرير ما إذا كان واتساب يعتزم تقديم هذه الميزة لأندرويد أم لا، كما أوضح "WABetainfo"، أنه لا توجد طريقة لتعطيل هذه الميزة، حيث سيتم تمكينها بشكل افتراضي لجميع المشاركين في مجموعة الدردشة ولا يوجد خيار تبديل لها.ويشار إلى أن واتساب أعلن منذ عدة اسابيع على عن إطلاق ميزة متعلقة بصور الملف الشخصي على منصته، والتي تتيح لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم إخفاء صورة البروفايل على تطبيق واتساب من جهات اتصال محددة، وهي ميزة انتظارها الكثيرين لسنوات.