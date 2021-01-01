يطرح واتساب WhatsApp، بانتظام ميزات جديدة لمستخدميه كل فترة، حيث يعمل حاليا على ما قد يكون التحديث التالي لمنصة المراسلة، والذي يتعلق بإظهار صور الملف الشخصي للمشاركين في الدردشة الجماعية.
وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، كشفت تقارير حديثة عن أن تطبيق واتساب، يعمل على إضافة ميزة جديدة سيتم طرحها في البداية لهواتف آيفون، والتي ستجلب معها تعديلات وتحسينات إضافية في واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق على نظام التشغيل iOS، والتي ستسمح للمستخدمين بإظهار صورة ملفهم الشخصي للمشاركين الآخرين بالمجموعات.
واتساب يختبر ميزة تتعلق بصورة البروفايل
ووفقا تقرير WABetainfo، المتخصص في رصد تحديثات التطبيق، فأن واتساب يعمل على ميزة عرض جديدة، تعرف باسم عرض صور الملف الشخصي في الدردشات الجماعية، والتي تم رصدها في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة عبر نظام آبل iOS، والذي يحمل الرقم 22.18.0.72.
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